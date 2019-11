Mentiras y medias verdades del debate electoral

El debate electoral, que se está celebrando en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo d en Madrid, entre los cinco aspirantes al Gobierno -PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox- ha dejado en evidencia a alguno de los candidatos, que no se han cortado en dar por ciertas algunas afirmaciones que han resultado ser falsas. Estos son algunos de los análisis de las frases empleadas por los candidatos.

Santiago Abascal (VOX)

Extranjeros imputados por delitos sexuales: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado durante el debate que el 70 % de los imputados por delitos sexuales son extranjeros. Pero es falso: un 70,1 % de los detenidos o investigados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual son españoles. Abascal ha apuntado: "Después de la manada de 2006 ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros" Con datos, esta frase no es verdad. Según el Informe sobre delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual en España del 2017 (Ministerio del Interior), un 70,1 % de los detenidos o investigados por delitos sexuales eran españoles, frente a un 29,9 % de extranjeros. Además, según la estadística por delitos sexuales en el año 2017 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del total de 2.816 condenados, 2.107 eran españoles y el resto extranjeros.

Santiago Abascal (VOX)

La Policía usó material antidisturbios en Cataluña: Abascal, ha asegurado durante el debate electoral del 10 de noviembre que el Gobierno socialista no permitió a los policías nacionales usar material antidisturbios durante los primeros días de disturbios por la sentencia del "procés" en Cataluña. Pero es falso: la Policía Nacional empleó este equipamiento desde la primera jornada de protestas. "Yo hablé con los policías, con los guardias civiles en la semana pasada y lo estaban pasando realmente mal. Se sentían abandonados por el Gobierno. No se les permitía los primeros días utilizar material antidisturbios".

Los hechos demuestran que no es cierto. Desde las primeras horas tras conocerse la sentencia del "procés", el mismo lunes 14 de octubre, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ya empleó material antidisturbios en su intervención en el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona), adonde se desplazaron numerosos manifestantes. En los días siguientes, tanto agentes de la Policía Nacional como de los Mossos emplearon material antidisturbios como pelotas de goma o de foam, respectivamente, además de gases lacrimógenos y tanques de agua para dispersar a los jóvenes que protagonizaron altercados violentos en las calles del centro de Barcelona. Así lo confirmaron fuentes policiales consultadas por EFE durante las protestas y fotografías y vídeos publicados por medios de comunicación

Pedro Sánchez (PSOE)

Cataluña ya aplica la mayoría reforzada para TV3 que promete Sánchez: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a garantizar que el Consejo de Administración del ente al que pertenece TV3 sea elegido por los dos tercios del Parlament con una reforma de la Ley General Audiovisual, pero este requisito ya figura en una reciente ley catalana. "Vamos a modificar la Ley General Audiovisual para que los Consejos de Administración de todos los entes públicos de comunicación sean aprobados por un respaldo de dos terceras partes de sus Parlamentos autonómicos; con eso acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo catalán en el caso de TV3". Así lo ha afirmado el candidato socialista en el debate electoral televisado este lunes.

Es falso que sea necesario modificar la Ley General Audiovisual para garantizar un Consejo de la radiotelevisión catalana aprobado por una mayoría de dos tercios del Parlament. El Pleno de la Cámara autonómica modificó el pasado 23 de octubre la ley que regula la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para que su presidente y sus consejeros tengan que ser elegidos por una mayoría cualificada de dos tercios. Hasta ese momento, bastaba con la mayoría absoluta del Parlament, en una segunda votación, para poder elegir al presidente y al resto de miembros del consejo de gobierno de la CCMA (el ente público audiovisual catalán del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio.

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

La Constitución no vincula las pensiones al IPC, como dice Iglesias: El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la revalorización de las pensiones está garantizada por la Constitución, pero es falso, ya que la Carta Magna solo dice que las pensiones se actualizarán periódicamente, sin precisar si debe hacerse de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC). "El artículo 50 de la Constitución Española dice que las pensiones se tienen que revalorizar conforme al índice de precios de consumo", ha afirmado. Pero esto no es correcto, dado que la Carta Magna no hace referencia alguna al IPC. El mencionado artículo 50 se limita a decir que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".