Carles Puigdemont llama a "retomar la iniciativa" al margen del Estado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apelado a "retomar la iniciativa" para lograr el objetivo de la república, con una agenda "propia" soberanista y no la del "Estado represor", sin esperar así la "imposible conjunción astral" de que haya un Gobierno que quiera negociar.

Puigdemont se ha dirigido, a través de videoconferencia, a la denominada asamblea de cargos electos, que ha reunido por primera vez a unos 2.000 ediles, alcaldes, diputados y senadores, principalmente de JxCat, ERC y CUP, en el Palacio de Congresos de Cataluña.

Esta asamblea es un organismo no oficial que se ha impulsado desde el denominado consejo por la república para responder a la sentencia del 'procés' y seguir con la hoja de ruta soberanista, sin los condicionantes del ordenamiento jurídico que sí tienen, en cambio, las instituciones oficiales de Cataluña.

En palabras de Puigdemont, la asamblea es una "respuesta republicana" liberada de "servilismos, límites y censuras que pretende imponer el Estado".

Mensaje a los movilizados

Puigdemont, que ha sido aclamado al grito de "'president'" por una parte del público, ha dicho que "el Estado no dialoga sino que condena", por lo que ha subrayado que el soberanismo no va a conseguir sus objetivos si no es por "nuestros medios".

"Hoy nos vemos más fuertes y determinados que hace dos años, y desde esta asamblea de cargos electos nos toca enviar un mensaje nítido a todos los catalanes que se han movilizado masivamente: decirles que hemos escuchado su clamor y que seguimos con una agenda propia, no la del Estado represor", para poder así tomar las decisiones sin la "amenaza de nuevos inquisidores", ha afirmado el líder de JxCat.

Así, ha subrayado que el independentismo se debe organizar para lograr su objetivo "sin esperar la imposible conjunción astral de un Gobierno que no entiende de diálogo ni del respeto al otro". "Que lo escuche todo el mundo: caminaremos por el camino central de la soberanía y no por el margen estrecho donde nos quieren arrinconar falsos constitucionalistas", ha añadido.

Puigdemont ha remarcado que, después de la sentencia del 'procés' y sus "durísimas condenas", es necesario "recuperar la iniciativa": "Retomemos el camino, que no hemos dejado, para construir la república cada día y para su reconocimiento definitivo".

Ha defendido que la asamblea es una "respuesta coral" de las diferentes "legitimidades" que tienen los electos con el fin de alzar el "clamor" por los presos, por el "fin de la represión" y por la "autodeterminación" de Cataluña. También es una vía, ha dicho Puigdemont, para combatir la "represión latente" con la que el Estado, a su juicio, pretenden "anular" a los independentistas.