Ana Rosa Quintana anuncia que Inés Arrimadas está embarazada de su primer hijo

Ana Rosa Quintana ha sorprendido este martes con el anuncio de una noticia en exclusiva durante la emisión de su programa en Telecinco. Según la presentadora, Inés Arrimadas, número dos de Ciudadanos, está embarazada.

"Lo siento mucho, a lo mejor me he adelanto un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", ha comentado la periodista. "Lo siento Inés. Las noticias siempre llegan por sitios insospechados", ha añadido Ana Rosa, recordando que también el programa dio en primicia la noticia del embarazo de Susana Díaz.

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, de 38 años, contrajo matrimonio en 2016 en Jerez de la Frontera con el exdiputado de CiU en el Parlament Xavier Cima.