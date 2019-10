Montero viola la ley de protección de datos

La Agencia Negociadora del Alquiler ve una "auténtica barbaridad" los "escraches" públicos contra propietarios realizados por algunos líderes de Podemos a una propietaria de Barcelona por intentar subir de forma "legítima" la renta de alquiler tras 12 años congelada.

El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha denunciado los "escraches" por parte de líderes de Podemos que, a su juicio, "confunden y mezclan de forma deliberada los arrendamientos públicos con los arrendamientos privados". "Podría entender que en un arrendamiento público, cuando el arrendador es una institución pública, un político que representa a los poderes públicos se pudiera tomar la atribución de señalar a un arrendador que pretende subir el precio de un alquiler, pero en un alquiler entre particulares, es una auténtica barbaridad", ha criticado.

En este sentido, ha defendido que si al arrendatario le molesta que le suban la renta de forma legítima, debe "buscarse otra vivienda, pero "lo que no puede ser es que un representante público, como es Irene Montero, saltándose a la torera la Ley de Protección de Datos, señale con nombre y apellidos a un arrendador por este legítimo motivo. Es un delito y un escrache público en toda regla".

En estos términos se ha expresado Zurdo después de que la dirigente de Podemos, junto a otros miembros de su partido, subiese a Twitter un vídeo denunciando la subida del precio de alquiler de una vivienda a una pareja por parte de una mujer, indicando su nombre y apellido. "Le pedimos a Esther Argerich que negocie un alquiler justo para que Livia y Juan puedan seguir viviendo en el barrio con sus tres hijos y en la casa que llevan viviendo 12 años", exigía Montero en el vídeo, del que se hizo eco la cuenta oficial de Podemos.

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/nDI57QrGgg — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

"Con estas políticas de acoso a los arrendadores, lo único que van a conseguir es que saquen menos casas al alquiler, disminuya la oferta de viviendas y sigan subiendo los precios", ha añadido. En este sentido, ha pedido "respetar las reglas del juego", recordando que la Ley de Arrendamientos Urbanos indica cómo y cuándo pueden subirse las rentas, por lo que "si un propietario decide subir la renta de acuerdo con la citada ley no puede ser señalado públicamente por ello".

"No se da ningún dato que no fuera público"

Tras las críticas recibidas, el secretario de Relación con la Sociedad Civil de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, ha asegurado este miércoles que en el vídeo difundido por su compañera Irene Montero "no se ha dado ningún dato que no fuera público ni se ha aportado ninguno nuevo". "Todos los datos eran públicos, no se ha dado ningún dato que no fuera público y que no estuviera ya circulando desde hace más de un año", ha asegurado el diputado de la formación morada.

Se trata de "una campaña pública de solidaridad con unas personas que se encuentran afectadas por un desahucio y una subida abusiva", ha alegado Rafa Mayoral, quien ha concretado que el objetivo del vídeo-campaña es "solicitar que no se produzcan" ese tipo de subidas en los alquileres y que, en este caso, alcanza el 30%, lo que ha considerado como "una barbaridad".

Según el diputado de Podemos, esta situación "le está ocurriendo a mucha gente y tiene que haber una regulación legal", porque "no puede depender de la buena voluntad, están estrangulando a la gente trabajadora de nuestro país".