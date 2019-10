"He venido a recibir a mi ídolo, la persona más importante después de mi familia que es Franco, única y exclusivamente", ha expresado Amparo Barea, una "fiel" al dictador que ha considerado que como "no pudieron con el en vida, ahora es cuando se ceban con él". Además, ha asegurado que "no ganaron la guerra y quieren ganarla ahora".

Con contundencia, esta madrileña ha asegura que "yo soy de las fieles, he vivido en la época de Franco, y no es lo que me cuentan, es lo que he vivido, hablo con conocimiento de causa". Por esa razón, "si me dejan vendré todas las semanas a Mingorrubio a poner flores a Franco. Yo iba al Valle de los Caídos y vendré a Mingorrubio si me dejan", ha indicado Barea.

Indignada por no poder pasar al cementerio de Mingorrubio, Amparo Barea culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de lo que está sucediendo: "No se puede pasar, no entiendo nada, son normas de este gobierno que tenemos tan democrático. Estoy ya acostumbrada a todo lo que esta pasando, me afecta muchísimo pero no se puede hacer nada con un gobierno socialista. Si ellos dicen que es democracia..."

La exhumación del dictador deja reacciones muy dispares entre la sociedad española.