Podemos devuelve los 2,5 millones en microcréditos para el 28-A y el 26-M

Podemos ha comenzado este miércoles a devolver los 2.560.000 euros que más de 10.000 personas prestaron a la formación para financiar las campañas de las elecciones generales del 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del pasado 26 de mayo.

Según ha informado el partido en un comunicado, el pago de los microcréditos se hace ahora, desde este miércoles hasta el 4 de noviembre, tras recibir la subvención por gastos electorales que se concede a cada partido en función de los resultados obtenidos.

De cara a estos nuevos comicios, según consta en la página web de la formación, ya se han recaudado 1.472.000 euros en microcréditos que se devolverán en el primer semestre de 2020.

El partido de Pablo Iglesias explica a sus prestamistas que, si desean renovar su suscripción, podrán hacerlo fácilmente.

"En Podemos somos libres porque no debemos favores a los bancos, por eso es tan importante que nuestras campañas no dependan de ellos. Gracias a las aportaciones de la gente, seguimos trabajando para formar un Gobierno que ponga la justicia social en el centro, y no la defensa de los intereses de los poderosos", dice la nota de prensa.

La formación morada lamenta además que el PP y el PSOE recurrirán al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiarse, "una institución que debería servir para apoyar a nuestro tejido productivo y no para pagar campañas electorales".