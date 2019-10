Cómo cerrar tu casa de playa de cara al invierno para prevenir catástrofes

Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en Cambrils y Salou han despertado inquietud en muchos aragoneses, que tienen en estas localidades tarraconenses sus segundas viviendas y destino habitual de vacaciones. Seguir una serie de pautas para cerrar la casa al concluir la estancia veraniega puede ayudar a minimizar o eliminar la posibilidad de llevarse un susto, tanto en tema de seguridad como en un caso de alteraciones meteorológicas que conllevan posibles inundaciones.

Más vale prevenir

El consejo más elemental es ser previsor de la manera más ordenada y metódica posible. Las llaves de paso del agua y el gas deben estar reguladas, y los bienes de cierto valor en la casa tienen que estar protegidos. Lo ideal es contar con una persona que lleve a cabo una revisión del inmueble con cierta regularidad, para asegurarse de que el calentador también esté apagado y no se han quedado ventanas abiertas o luces encendidas, además de regar las plantas. Lo normal es cortar la energía y, al mismo tiempo, asegurarse de que se han apagado correctamente todos los electrodomésticos... a no ser que haya alarma, con lo cual debe dejarse la corriente disponible y simplemente desconectar los aparatos que no serán utilizados en un largo intervalo de tiempo.

También hay que tener la prudencia de vaciar la nevera de alimentos y dejarla abierta para que no se generen humedades ni bacterias. En caso de que se usen toldos en el exterior, hay que recogerlos, y guardar de puertas adentro los muebles exteriores de balcón o jardín. Si hay sótano, es importante instalar una bomba de agua y poner en alto los objetos de valor para evitar que se dañen en un supuesto de inundación. Si la vivienda está en planta calle hay que seguir las mismas precauciones.

La seguridad

Es una práctica común no bajar por completo las persianas y variar sus posiciones para alimentar la duda de los ladrones. Incluso hay bombillas de bajo consumo con sensores que se apagan durante el día. Usar la domótica (si se dispone de ella) es otro buen recurso para simular una vivienda habitada, además del circuito cerrado de imágenes y alarmas con aviso inmediato a las fuerzas del orden. También conviene instalar un limitador de sobretensión para controlar cualquier alteración del flujo eléctrico.