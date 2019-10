Los científicos exigen un aumento del presupuesto para la ciencia en una marcha en Madrid

Varios cientos de personas de diferentes organización científicas, asociaciones y sindicatos han marchado este sábado por las calles de Madrid para reivindicar que el Pacto de la Ciencia, pase de las palabras a los hechos, y se asegure un presupuesto mínimo del 2% del PIB para la Ciencia e I+D.

La "Marcha por la Ciencia" ha partido a mediodía desde la Puerta del Sol hasta llegar al Congreso de los Diputados, donde se ha leído un manifiesto. El vocal de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI) Precarios, Guillermo Varela, ha informado de que en la manifestación "han participado entre 1.000 y 2.000 personas", cifra no contrastada con fuerzas de seguridad.

Varela ha explicado que tras los contactos mantenidos a lo largo del día con todos los partidos políticos PSOE, PP, Ciudadanos, Más País, Unidas Podemos y Recortes Cero (sin representación parlamentaria), sus representantes se "han comprometido a firmar el manifiesto a las tres de la tarde en la sede del Consejo de la Juventud de Madrid". El vocal de FJI ha asegurado que a pesar de que también se han puesto en contacto con Vox, "no hemos recibido respuesta. Sin embargo, son bienvenidos si desean adherirse posteriormente".

Con la firma del documento, los partidos se comprometen a que la ciencia sea una "cuestión de Estado", es decir, indistintamente del partido que gobierne se destinará el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) incluido en el Pacto de la Ciencia. Según Varela, el PSOE como "gesto de su partido" se ha comprometido a "mantener mañana un acto solemne en el Congreso de los Diputados".

La portavoz de la Asociación de Jóvenes Investigadores y Nueva Salamanca, perteneciente a la Federación, Rocío Talavero, ha asegurado que han recibido "muchísimos apoyos" desde España y Europa. En declaraciones, Talavero ha reiterado la petición "del 2 % del Pacto de la Ciencia, independientemente del partido o coalición que gobierne".

El manifiesto recoge además otras reivindicaciones, entre ellas: la puesta en marcha de un plan de choque para recuperar el nivel de recursos humanos previos a la crisis de 2008, la reducción de las edades medias de las plantillas de personal, y asegurar la periodicidad de las convocatorias de proyectos y recursos humanos.

También, exigen mejorar las políticas de igualdad de género, la elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados y unificar los sistemas de gestión de los diferentes organismos de investigación.

Durante la manifestación se han escuchado frases y visto pancartas con lemas como: "No hay experimento sin el 2%", "la ciencia sí te afecta", "si no hay ciencia no hay futuro", "investigación es el futuro", "queremos irnos fuera de vacaciones" o "esta es la juventud formada".