"Jurídicamente, el señor Torra es un ignorante"

La sentencia del ‘procés’ representa un caso trascendental para el Estado español. Rafael Soteras es Fiscal Decano de Zaragoza. ¿Qué significa este fallo?

Se trata de un procedimiento judicial con una altísima trascendencia desde el punto de vista jurídico, político y social.

El fallo rechaza la rebelión y afirma la existencia de delitos de sedición y malversación.

El Tribunal Supremo ha estimado que la violencia empleada para la consecución de los fines era de menor entidad y no era estructural, preordenada para obtener los fines de la rebelión, que son atentar contra el orden constitucional establecido. Considera que es una violencia puntual, oportunista, de menor entidad, y pasa a ser un delito contra el orden público.

No se estimaron las tesis de rebelión solicitadas por la Fiscalía.

Así lo mantenían mis cuatro compañeros, a los que tengo el máximo respeto y cuya opinión jurídica comparto.

Tiene las ideas muy claras…

No se juzgan ideas; se juzgan hechos. Hechos constitutivos de delito. Desde luego, considero que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, ha actuado correctamente en cuanto a la dirección de la fase de enjuiciamiento. No era un juicio sencillo de llevar... En cuanto a la intervención de los fiscales, me parece sencillamente extraordinaria, de elevadísimo nivel jurídico.

O sea, el juicio no fue una farsa del Estado español…

Poner en duda la entidad de los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Javier Moreno es absurdo. Dos de ellos son aragoneses: Fidel Cadena, de María de Huerva, y Javier Zaragoza, de Alcorisa.

Joaquim Torra no piensa lo mismo que usted. Literalmente ha afirmado: "La sentencia es injusta y antidemocrática".

Jurídicamente hablando, el señor Torra es un perfecto ignorante.

Es presidente de la Generalitat…

Ese es el grave problema para Cataluña, una persona que desconoce la legislación española y europea, como ya demostró con la extradición de Puigdemont y con cualquier asunto del ‘procés’.

Alienta las protestas y a la vez defiende a los Mossos…

Intentar legitimar la desobediencia también puede tener consecuencias penales. Debería saberlo, aunque desconozca tantos conceptos jurídicos...

¿Cómo valoraría la aplicación del artículo 155 o de la ley de Seguridad Nacional?

España es un Estado democrático consolidado, aceptado por todos los organismos internacionales. En cuanto al artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional, son instrumentos legales y constitucionales a los que se puede apelar para defender la libertad y la democracia de todos los españoles.

Usted fue Fiscal de Lérida durante catorce años.

Soy aragonés. Mi abuelo, Fernando Soteras ‘Mefisto’, fue periodista. Mi padre, Rafael Soteras Casamayor, fue magistrado en los Juzgados de Hospitalet, en la Audiencia de Gerona y en Barcelona, todo ello antes de venir a Zaragoza. Yo viví catorce años en Hospitalet. Estudié en los Corazonistas de Barcelona… Me duele muchísimo todo esto. El respeto mutuo antes era pleno. El catalán siempre fue inteligente, pragmático, pacífico, culto… Este camino al margen de la ley que han adoptado algunos de sus responsables políticos y sociales no conduce a ningún lado.

