Guardiola: "Tengo amigos que van a pasar 9 años en la cárcel por pedir votar"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, pidió la ayuda de "la comunidad internacional para resolver el conflicto entre Cataluña y España" a través de un "mediador de fuera" y señaló que "amigos personales" suyos "van a pasar nueve años en la cárcel por pedir votar".

Después de aparecer en un vídeo promovido por la plataforma Tsunami Democràtic, que lidera las protestas contra la sentencia del procés, Guardiola fue preguntado por la situación que vive Cataluña en su comparecencia en vísperas del partido frente al Crystal Palace.

"No sé exactamente lo que va a pasar hoy en mi país, en Cataluña. Cómo de increíble y pacíficamente están marchando por Cataluña hacia Barcelona para dar apoyo a los políticos y activistas presos desde hace más de un año. Si la gente no estuviera convencida no marcharían millones y millones de personas de todas las ciudades de Cataluña para dar su apoyo. El comunicado que hice fue para pedir que se sienten y hablen", explicó.

"La comunidad internacional debe ayudarnos para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Alguien, un mediador de fuera, debe ayudarnos para sentarnos y hablar. Tengo amigos personales que van a pasar nueve años en la cárcel por votar. Por pedir votar. Y son millones de personas que pacíficamente van a apoyar a estas personas. Europa debe dar un paso adelante y ayudarnos para resolver este conflicto", añadió.

Pep evitó dar su opinión sobre el aplazamiento del clásico del fútbol español que se debía jugar entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou el 26 de octubre. "No opino sobre ello porque no tengo ni idea de por qué se ha hecho, para eso tenéis que preguntar a Tebas, a la Federación Española de Fútbol o al Gobierno. Si pasa es porque están preocupados por algo", señaló.

NOTICIAS RELACIONADAS La factura económica que deja la respuesta independentista a la sentencia del procés

Se centró en todo lo que acontece en Cataluña desde la sentencia del procés y pidió que se impliquen más personas públicas, como él hace: "Creo que más personalidades deberían implicarse, pero normalmente cada uno mira por sus propias situaciones y prefieren no involucrarse demasiado en este tipo de cuestiones".

"Necesitamos a Europa para solucionar este conflicto. La gente en España y Cataluña no confía uno en el otro. Por eso pedí sentarnos a hablar, creo que los seres humanos tenemos esa habilidad para el diálogo. Siempre leeré manifiestos o haré lo que me pidan si eso sirve para defender los derechos humanos, sea aquí, en Alsasua, en Madrid. Sea cual sea el problema pueden contar conmigo si se trata de defender los derechos humanos. Aquí, en los países árabes...voy a luchar contra el racismo, la discriminación, la igualdad y los derechos entre hombres y mujeres no importa dónde ni cuándo sea", sentenció.