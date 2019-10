El padre que apareció con un bebé en los incendios de Barcelona: "Nos han utilizado"

El padre del bebé que se hizo viral con los incendios en la calle de Roger de Flor de Barcelona, donde los CDR quemaron varios coches aparcados en protestas contra la sentencia del 1-O, ha señalado a la prensa y a los políticos por la persecución mediática: "Nadie nos ha preguntado aún qué pasó, se nos ha utilizado de forma desinformada".

"Escribí un tuit a Anna Punsí, a la Cadena SER y otro a Albert Rivera para que dejaran de usar nuestra imagen y nadie nos ha hecho caso", ha contado el padre este viernes en una entrevista a Rac1, que ha concedido para que se deje de utilizar su caso con fines políticos a raíz de una intervención de Lorena Roldán (Cs) en el Parlament.

Tras criticar un corte deliberado del vídeo por parte de un periodista, ha explicado que han tenido que irse unos días de Barcelona ante la persecución de la prensa, de la que ha dicho que "les suponía más presión que el incendio".

El padre del bebé, Josep Suriñach, dejó su casa y salió a la calle con su hija en brazos debido a que las llamas de una barricada llegaban hasta la altura de su casa. En declaraciones a RAC1, Suriñach ha dicho que sus imágenes se han usado “de forma muy desinformada” y de forma “partidista”.

Según su testimonio, el padre, que en ese momento se encontraba trabajando, recibió la llamada de su pareja, que estaba al cuidado de su hija enferma en casa. Ante la situación de tensión al lado de su vivienda, le pidió que volviera. “Uno de los contenedores tocaba la pared del edificio y propició que ardieran motos y seis coches”, ha explicado Sirñach quien ,al llegar al lugar, vio que “la situación estaba controlada y los periodistas ya estaban ante el fuego, esperando. Nadie llamó a los timbres para interesarse o advertir a los vecinos”

El padre, según ha relatado a ‘El Món’ y RAC1, recuerda que cuando entro en la vivienda su pareja “estaba muy asustada, con mi hija, sin saber qué hacer. Se estaban rompiendo los cristales y entraba humo muy negro. Pensé que nos mataría el humo, los bomberos aún no habían llegado. Pensé que lo mejor era salir”.

Sirñach ha señalado que al bajar se encontró a un grupo de periodistas y que “al pasar frente a ellos, uno me apartó y me sacó una foto. Me pareció muy poco humano, y de aquí sacaron un fragmento muy calculado”.