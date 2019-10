Torrent, Junqueras y Puigdemont hacen un llamamiento a una movilización pacífica

El presidente del Parlament, Roger Torrent, el líder de ERC en prisión Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han publicado en Twitter comentarios en contra de la violencia y a favor de la movilización pacífica.

Oriol Junqueras ha escrito: "Este país es fruto de las luchas sociales, un país que costó mucho construir y coser. Necesitamos la república y nos necesitamos a todos y a todas. Nos necesitamos movilizados pero rechazando la violencia venga de donde venga. No nos dividirán ni caeremos en la trampa de la violencia".

"Hay hechos que no nos representan -ha escrito el presidente del Parlament-. Nuestro deber es aislar cualquier comportamiento violento. No nos podemos permitir abusos y agresiones policiales, que se deben perseguir y depurar. Pero también hemos de proteger el carácter cívico y pacífico de las movilizaciones".

El expresidente Puigdemont pregunta a sus seguidores en Twitter si vieron alguna vez "a estos incendiarios escondiendo urnas o imprimiendo papeletas".

"No estuvieron nunca entre nosotros -añade-. Derrotamos al Estado sin ninguna piedra, ningún fuego, ningún destrozo. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Serenidad, movilización y no violencia".