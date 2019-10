Paco González carga contra Xavi y Guardiola por su reacción a la sentencia del 'procés': "Sois unos 'lamejeques'"

El periodista Paco González, director del programa radiofónico 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, se mostró este martes por la noche muy crítico con Xavi Hernández y Pep Guardiola tras las reacciones de estos a la sentencia del 'procés', que ha condenado a penas de entre 13 y 9 años de cárcel a los doce acusados.

"El deporte español habla muy bien de España, pero algunos deportistas no", comenzó diciendo el locutor. Tras nombrar al Barça y a Piqué, y asegurar que ninguno de ellos difamó a España en su reacción al fallo del Supremo, su enfado se centró en los 'exculés' Xavi y Guardiola. "Critican la sentencia, aunque sabrán lo mismo de Derecho que yo, se habrán leído la Constitución y el Código Penal las mismas veces que la guía de teléfonos de Estocolmo o el Código de Amurabi, ni una vez… y pretenden corregir a jueces y personas que han estudiado toda su vida, que se perfeccionan a diario y que cada día estudian más. Si quieres hablar de eso, haber estudiado", sentenció González.

El director de 'Tiempo de juego' lamentó que ambos futbolistas dejaran "la imagen de España por los suelos": Xavi hablando de "vergüenza" y Guardiola pidiendo "socorro internacional", prosiguió en relación al vídeo de Tsunami Democratic en el que habla el ex entrenador del F.C. Barcelona. "Si son independentistas, magnífico, nadie puede convencer a nadie con el sentimiento, pero que no difamen".

A continuación, destacó la circunstancia de que ambos deportistas han desarrollado parte de su carrera en los Emiratos Árabes. "Los dos se vendieron al petrodólar de Catar; son unos vendidos", subrayó, y destacó que ninguno pide ayuda internacional por la discriminación de la mujer en el país árabe, "no les he visto reclamar que te puedan caer tres años por tener relaciones homosexuales y por la falta de democracia; no hay ni elecciones ni partidos políticos; todo eso no les parece tan importante. Hay gente a los que les gusta la dictaduras".

González terminó su locución destacando que "vivimos en un mundo en el que manda el dinero y cada uno lleva las lentejas a su casa como puede. Pero si te has vendido al petrodólar, no des lecciones morales. Xavi y Guardiola, sois unos lamejeques; a seguir lamiendo".