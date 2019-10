El debate a cinco entre candidatos, en el aire ante la falta de acuerdo de PSOE y PP

El debate electoral entre los cinco principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, sigue en el aire ante la falta de acuerdo entre los dos principales partidos, según han señalado fuentes de esas formaciones. El PSOE y el PP chocan por la fecha del día 4 mientras que Podemos y Ciudadanos culpan al bipartidismo de bloquear ese debate.

Los representantes de esos cinco partidos han mantenido este miércoles una reunión en la Academia de Televisión sin que hayan cerrado un acuerdo. En cualquier caso, han acordado volver a verse este jueves para ver si es posible cerrar un pacto y celebrar ese debate con motivo de las elecciones del 10 de noviembre.

En las últimas dos semanas, fuentes del PP han expresado su disposición a celebrar ese debate a cinco pero consideran que tiene que celebrarse a partir del 5 de noviembre, que es cuando se conocerán los datos del paro, con el fin de que los españoles "puedan verlo conociendo el balance" en en materia de empleo. Además, la cúpula del PP ha exigido un cara a cara entre Sánchez y Casado.

Este miércoles, tras la última reunión en la Academia de Televisión, fuentes de la dirección nacional del PP han indicado que "a día de hoy no hay acuerdo" en celebrar un debate entre los cinco candidatos porque el PSOE "solo admite que se realice el día 4 de noviembre".

Ante el desacuerdo, las mismas fuentes del PP han explicado que han llegado a pedir que se sortee la fecha y el PSOE se ha negado. "El PP ha puesto encima de la mesa cualquier otro día de campaña pero el PSOE no lo admite. Es evidente que el Partido Socialista no quiere debatir más allá del 4 de noviembre, entre otros motivos porque los españoles conocerían los datos del paro.

Fuentes del PP han recriminado al PSOE que sea el único partido que no esté dispuesto a moverse, cuando todos los demás han cedido en algo, bien en el cambio de fecha o bien en celebrar un único debate y no dos como ocurrido en las generales de abril. "El PSOE solo quiere un debate y el día 4. No ceden en nada", han asegurado fuentes de la dirección nacional del PP a Europa Press, que admiten que incluso estarían dispuestas a anticipar ese debate al día 2 y 3 de noviembre porque Casado no puede el día 4.

El PSOE ve el problema en el PP

En cambio, según fuentes socialistas, el problema está en el PP, que alega que su líder, Pablo Casado, tiene un "problema personal" el día 4 de noviembre. El resto de formaciones implicadas salvo el PP, asegura el PSOE, están de acuerdo en que se haga ese lunes, teniendo en cuenta que los os dos días siguientes hay partidos de fútbol en algunas televisiones.

Por lo que la apuesta que el PSOE hace del día 4 de noviembre no tiene nada que ver con cuándo se vayan a conocer los últimos datos del paro, según añaden las mismas fuentes socialistas. Ante la falta de acuerdo, los partidos se han emplazado a un nuevo encuentro este jueves.

Ciudadanos, por su parte, ha asegurado que el bipartidismo "bloquea a día de hoy la celebración de debates con bloqueos mutuos" en torno a la fecha de celebración. Fuentes de este partido han recordado que Cs ha propuesto que se hagan dos debates como se hizo en la campaña anterior, una propuesta que "ha generado consenso en todas las fuerzas salvo en el PSOE que se ha negado".

El partido de Albert Rivera ha subrayado que "a día de hoy no se va a celebrar ningún debate ya que el PSOE ha impuesto al resto de petición una única fecha sin posibilidad de negociación" mientras que el PP bloquea es fecha "por motivos de agenda de Casado", han añadido.

"Ciudadanos nunca va a ser un obstáculo para debatir, al contrario, defendemos dos debates para garantizar el debate político. Mostramos también nuestra indignación con la situación de bloqueo político por parte del bipartidismo en este asunto", han subrayado las mismas fuentes de Cs.

Por su parte, fuentes de Podemos han afirmado que todos los partidos están de acuerdo en hacer dos debates, menos el PSOE, que es el que bloquea en este aspecto y amenaza con no ir a ninguno si los demás no aceptan que haya solo uno.

De la misma manera, el partido de Pablo Iglesias ha afeado al PP que imponga una fecha diferente al día 4 porque, de lo contrario, serán ellos los que no acudan. "Nos hemos levantado de la mesa sin acuerdo porque el bipartidismo bloquea", han concluido desde el partido morado.