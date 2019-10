Santiago Abascal arremete contra Pedro Sánchez por "no creer en España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este domingo contra el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que "no cree en España" y sí en un Estado "formado por cuatro naciones".

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno ha ofrecido un mitin en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en el que ha señalado que Sánchez ha llegado a dirigir el país con el apoyo de "los enemigos de España" y "aspira" a hacerlo de nuevo o a que "de tapadillo" le dejen gobernar.

Abascal ha asegurado que el lema socialista de ‘Ahora España’ o el juramento del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que pronunció "por España", se deben a la influencia patriótica de Vox, que ha acabado con "la dictadura 'progre'" que considera que "tenía atados" ciertos debates en los medios de comunicación y los parlamentos.

"No hay precedente de un boicot a un programa de televisión como mi intervención en 'El Hormiguero'. Pablo Motos tuvo que justificarse por primera vez, y yo comencé diciendo que a quién he matado, a quién he violado, a quién he secuestrado o a quién he robado", ha recordado Abascal, en una entrevista que ha catalogado como "desagradable".

En este sentido, ha comentado que a los que intentaron el boicot "les ha salido el tiro por la culata", y ha celebrado los datos de audiencia con más de cuatro millones de espectadores, según ha afirmado el político más visto en los doce años de historia del programa y solo superado en dos ocasiones con las visitas de Bertín Osborne e Isabel Pantoja.

A las críticas al PSOE ha añadido el candidato de Vox que su partido es el único que se compromete a no pactar "de ninguna manera" con los socialistas y ha indicado que el 10 de noviembre habrá que elegir entre "el consenso 'progre' de todos los demás" o la "nueva alternativa patriótica que mira por encima de ideologías políticas".

Pide que detengan a Torra para evitar otra fuga como la de Puigdemont



Respecto a la situación de Cataluña, ha señalado que existe una "emergencia nacional" y ha arremetido contra los magistrados del Tribunal Supremo por la filtración de la sentencia del 'procés' en los medios, lo que considera una "falta de seriedad" en las instituciones. En este sentido, Abascal ha manifestado que el Tribunal Supremo "solo tiene una salida digna" y es que la sentencia "no sea similar" a la publicada por los medios de comunicación antes de haber sido informadas las partes.

Asimismo, ha pedido este domingo que detengan al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que "no vuelva a ocurrir como Puigdemont", quien huyó a Bruselas tras la declaración de independencia. "Vox pidió como medida cautelar que Puigdemont fuera detenido antes de la declaración de independencia, no lo hicieron y hoy está en Bruselas para vergüenza nacional y pisoteo de la dignidad. Que sirva para darnos cuenta de cómo nos respetan algunos países que deberían ser nuestros socios", ha criticado.

Abascal ha señalado como un ataque al orden constitucional y a la existencia de España lo sucedido en Cataluña hace dos años y ha previsto que en los próximos días sucederá una "reedición" del 1 de octubre al "volver" los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil a los hoteles de Cataluña.

Por otra parte, Abascal ha recordado que "sea cual sea la sentencia es gracias a Vox", pues "cuando nadie movió un dedo y el Gobierno miraba a otro lado", interpusieron varias querellas contra Artur Más y después contra Puigdemont, que según ha expresado son la razón de que se haya juzgado el ‘procés’ en los tribunales. "Ha sido gracias a los servicios jurídicos de Vox y a los españoles que pagasteis las fianzas para que esta acusación popular fuera posible", ha indicado ante los cerca de 2.000 asistentes al mitin según fuentes del propio partido.

El candidato de Vox ha hablado de esta "emergencia nacional" frente al "apocalipsis climático" que según él propugnan "la alianza progre de extrema izquierda y las multinacionales", y ha pedido al resto de partidos "que se dejen de ideologías" y aborden los problemas "reales", citando además de la mencionada emergencia nacional, otra de carácter "social".

En este sentido ha mencionado el paro, las pensiones "de miseria" de las viudas, la dificultad para encontrar empleo de los jóvenes, los problemas fiscales de los autónomos, los costes "brutales" de la crisis migratoria, el problema de acceso a la vivienda, la subida de alquileres o la crisis de natalidad.