Sánchez llama a movilizar el voto para que haya gobierno en diciembre

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo que el 10N se concentre el voto en el PSOE, al que ha presentado como "la única opción política" que puede garantizar el desbloqueo y conseguir que en el mes de diciembre haya "un gobierno viable".

En un acto de precampaña en la localidad de Alcorcón, el primero en la Comunidad de Madrid, Sánchez ha pedido a militantes y simpatizantes del PSOE "un esfuerzo más", y ha ofrecido un plan capaz de resolver "el bloqueo" que contempla pactos de Estado para asegurar la integridad territorial, las pensiones y futuras investiduras, acordando con los partidos que si un candidato no tiene mayoría absoluta gobierne el que tenga más votos, siguiendo el modelo de País Vasco y Asturias.

Si gana las elecciones el 10N, ha asegurado que en 48 horas hará propuestas a todas las formaciones políticas. "Si tenemos una mayoría suficiente el 10 de noviembre habrá gobierno en diciembre, pediremos al presidente del Congreso que no haya vacaciones parlamentarias en diciembre y en enero porque tenemos que aprobar el techo de gasto, presentar los presupuestos generales del Estado en el primer trimestre del año", ha asegurado.

En el primer semestre de 2020, Sánchez se ha comprometido a aprobar la nueva ley educativa que derogará la Lomce; la ley de cambio climático; la ley de protección contra la violencia infantil y todo lo que tiene que ver con la violencia de género .El próximo año -ha afirmado- se derogarán los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, se aprobará una reforma del Código Penal "para que todo lo que no sea un 'sí', sea un 'no'" y se impulsará una nueva ley de formación profesional.

"No tenemos tiempo que perder" ha dicho el presidente en funciones, que ha recordado que España tiene ante sí "grandes desafíos" pero también "grandes amenazas", como el enfriamiento de la economía, el "brexit" o el independentismo catalán "que ya veremos en qué se sustancia las próximas semanas".

En su intervención en el Teatro Buero Vallejo, ante un aforo de 1.500 personas, Sánchez ha desvinculado al PSOE de pactos con Ciudadanos o de grandes coaliciones con el PP. A los de Albert Rivera, ha reprochado que "no saben dónde están" pero, además, les ha acusado de "apuntalar al PP y abrazarse con la ultraderecha". Al PP, por su parte, le ha recriminado que pacte con aquellos "que descalifican y vilipendian el buen nombre de las trece rosas".

"Sabemos quienes somos, de donde venimos y adonde queremos ir. Tenemos proyectos, ideas y equipos, somos la izquierda moderada, el socialismo democrático y no tenemos que mirar a izquierda ni a derecha, ni fingir nada", ha señalado Sánchez que ha insistido en ofrecer al PSOE como único partido de gobierno.

Sánchez también se ha referido a la exhumación de los restos de Franco, que ha considerado un "triunfo de la democracia", si bien el auditorio del Buero Vallejo le ha gritado que la victoria era solo suya. A estos gritos, Sánchez ha admitido que los socialistas han sido "cabezotas, y mucha gente va a sentirse muy aliviada" porque la exhumación es un "hito" y fortalece la democracia española.

El líder de los socialistas ha descartado que haya electoralismo en la exhumación del dictador y ha afirmado que si por él hubiera sido "Franco habría salido el primer mes después de la moción de censura". Pero este, ha dicho, es un Estado de derecho y garantista y ha habido que esperar a que concluyeran todos los recursos y contrarrecursos de la familia del dictador.

Como viene haciendo en sus mítines, Sánchez también se ha referido al multipartidismo y ha insistido en que "de nada sirve que haya cinco, cincuenta o mil partidos políticos si al día siguiente de las elecciones no hay gobierno". "El multipartidismo no puede confundir a la ciudadanía, no significa que haya múltiples opciones" ha señalado el presidente en funciones que ha dejado claro que el 10N "solo hay dos posibilidades: o bloqueo o avance".