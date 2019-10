Errejón plantea una semana laboral de 32 horas y bajar a 16 años el derecho a voto

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha planteado este viernes la reducción de la semana laboral a 32 horas, dos menos que el cómputo por el que ha abogado Podemos. Ha defendido también bajar a 16 años la edad con la que tener derecho al voto.

Son dos de las medidas principales que Más País ha esgrimido este viernes en el acto de presentación de su programa, muy centrado en la transición ecológica y en la creación de empleo estable vinculado a la protección del medioambiente.

Una parte del programa muy amplio y diverso en el que, no obstante, no figuran alusiones a la inmigración o al sistema de pensiones. No habla de la reforma laboral, pero sí de empleo, y así, el antiguo dirigente de Podemos ha recurrido a la propuesta del laborismo británico para esgrimir la necesidad de una semana de 32 horas de trabajo "en el marco de la próxima década".

Se intentaría, además, que "en la mayoría de sectores esto se traduzca en una semana laboral de 4 días", indica Más País en su programa "verde". Establece a su vez que la reducción de la jornada laboral pueda ser "modulada de modo flexible, en semanas de 5 días o mediante su acumulación en años sabáticos pagados".

El candidato a la Presidencia del Gobierno lo ha explicado: en un contexto como el actual en el que los avances tecnológicos inciden en la precariedad en vez de una mayor productividad y una mayor salud laboral, urgen medidas como la que ha planteado. "Trabajar todos y trabajar menos", ha resumido Errejón, para quien la reducción de la jornada, sin merma salarial, arrastra ventajas medioambientales (menos transporte) y en salud (más tiempo para deporte).

Su propuesta está por debajo de la de Podemos, que ha computado la reducción de la semana laboral a 34 horas. La actual está cifrada en 40.

En cuanto a la rebaja de la edad para ir a votar, a 16 años, Errejón ha destacado que está pensada para los jóvenes que "han dado una lección de responsabilidad" estos días al decir a sus mayores que importa más el cuidado del planeta y de sus recursos naturales que "los cálculos" de las siglas políticas ante unas elecciones.

Éste ha sido el eje del discurso político del candidato de Más País, una organización que cara a los comicios del 10 de noviembre ha decidido "dar un paso adelante" en unas "condiciones difíciles". Según ha subrayado, "fue una irresponsabilidad y un absurdo" la convocatoria de estas elecciones, básicamente porque ponen de manifiesto que los partidos que pudieron alcanzar un acuerdo de gobierno anteponían "las siglas" a los "intereses del país".

Frente a otros líderes que decidieron en verano que "España podía esperar" la formación de un nuevo Ejecutivo, Errejón quiere liderar a quienes están convencidos de que "la emergencia climática no puede esperar". De ahí el tono "verde" de su programa. Ha afirmado que ahora otros candidatos como el del PSOE, Pedro Sánchez, le atacan ahora por "existir". "Dice Sánchez que no sabe por qué existimos: pues existimos porque ellos no han sido capaces de llegar a un acuerdo de gobierno", ha enfatizado.

Para el antiguo dirigente de Podemos, la campaña electoral, también la precampaña, han de caracterizarse por poner el acento en el país, en el futuro y en la transición ecológica justa y no en "el ruido, los insultos o las siglas" de las formaciones políticas.

Las 10 propuestas principales