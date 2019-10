Cifuentes, tras declarar por el caso Púnica: "Si algo hice como presidenta fue luchar contra la corrupción"

"Si algo hice mientras presidí el PP de Madrid y mientras fui presidenta de la Comunidad de Madrid es luchar de manera implacable contra la corrupción", ha afirmado la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como imputada por el caso Púnica.

Cifuentes ha defendido, en declaraciones a los periodistas que le esperaban a las puertas del tribunal, que cada vez que su gobierno vio "algún asunto que pudo ser irregular" lo puso en conocimiento de la justicia, como "la presunta corrupción en el Canal de Isabel II o en la Ciudad de la Justicia".

"Esa fue mi actuación mientras fui gestora pública y yo ahora lo único que espero es que esto, que para mi está siendo algo muy duro, termine cuanto antes y que se llegue hasta el final en el caso Púnica, en el cual mi principal participación fue, siendo presidenta, personar a la Comunidad de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de lo madrileños".

Cifuentes ha afirmado que está satisfecha con su declaración porque ha podido aclarar que en las campañas electorales investigadas por financiación irregular su labor era "exclusivamente la movilización territorial".

"No tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación referida a la administración, a la gestión económica y a la financiación del partido ni de sus campañas, absolutamente ninguna", ha indicado a su salida, tal y como ha sostenido ante el juez.

Sobre los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid adjudicados al grupo Cantoblanco de manera supuestamente irregular, ha dicho que se hicieron de manera "absolutamente ajustada a la legalidad" con los informes técnicos en orden, y que la decisión la tomaron 14 personas "por unanimidad", de las cuales la mitad eran políticos y la otra mitad, técnicos.

"No elaboré y ni participé en la elaboración de los pliegos de los concursos", ha dicho para añadir: "Mi actuación fue completamente ajustada a la legalidad y correcta. Espero que después de una sesión larga y de muchas explicaciones, este tema quede claro: no he tenido nunca nada que ver con ese tipo de asuntos".