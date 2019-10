Casado recurrirá al Constitucional las resoluciones del Parlament si no lo hace Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlament catalán de la pasada semana, entre ellas la que pide la expulsión de la Guardia Civil, si no lo hace el Gobierno esta misma semana.

En una entrevista en EsRadio, ha explicado que su partido, con los 66 diputados que tienen en el Congreso, irá al registro de la Cámara Baja para registrar este recurso de inconstitucionalidad, que puede ser un paso previo al requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, necesario para aplicar el artículo 155.

"Si no lo hace esta semana, lo haremos nosotros", ha afirmado Casado, quien ha recordado que si no hay requerimiento previo a Torra, tras algún incumplimiento, "no se puede activar el 155" y ha pedido a Sánchez "menos mítines" y que recurra esas resoluciones "inaceptables" cuanto antes.

La semana pasada, el Gobierno anunció su intención de impugnar ante el Constitucional dichas resoluciones del Parlament, que aprobó, entre otras iniciativas, una que reivindica la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales".