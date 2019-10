Rosa María Mateo "Descubrí que no es lo mismo ser trabajadora que directiva"

La administradora de Radio Televisión Española (RTVE), Rosa María Mateo, ha asegurado hoy que estar al frente del ente público le ha hecho descubrir que “no es lo mismo ser trabajadora que ser directiva”, porque “cuando eres trabajadora tienes una visión de tu rincón, de lo que te pertenece”.

Durante la entrega del XX Premio de Comunicación ‘Manuel Alonso Vicedo’, que organizan la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena, en reconocimiento a su labor profesional a lo largo de toda su carrera, Mateo ha defendido su labor y la de los periodistas de la RTVE, y ha hecho un llamamiento a la clase política en general, citando, a nivel general que “los políticos deberían tener cuidado de no crispar a los ciudadanos “.

Y es que “a veces tienen mucha culpa -los políticos- de que los ciudadanos estemos crispados”, para decir a los vecinos de la localidad sevillana presentes en el acto que “a lo mejor tu vida es tranquila, pero nos hacen enfrentarnos”.

NOTICIAS RELACIONADAS Rivera abre el debate en RTVE pidiendo la dimisión de Rosa María Mateo

Ha dicho que respeta a la gente que no piensa como ella, “siempre que no me quiera lanzar algo a la cabeza, o difamar”, para asegurar que “una vez una amiga me dijo que los buenos son tontos, y no saben lo feliz que estoy de serlo”.

En el mismo acto, María Escario, actual jefa de comunicación de la RTVE, se ha preguntado "de dónde saca sus energías” cada día: “Rosa exige, exigen mucho, pero predica con el ejemplo. Es exigente”.

El jurado del premio lo formaban representantes de la Asociación de la Prensa de Sevilla, la Asociación para el Progreso de la Comunicación, la Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla y periodistas de diversos ámbitos, así como el alcalde de Gerena, Javier Fernández, y la diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas.

Según el acta oficial el premio, el jurado ha valorado la trayectoria profesional de la veterana periodista.

Por otra parte, el diario ABC de Sevilla ha recibido en esta vigésima edición una Mención Especial del Premio al cumplir este periódico 90 años desde su fundación, y en reconocimiento a su trayectoria informativa al servicio de la ciudad y de la provincia de Sevilla

NOTICIAS RELACIONADAS Rosa María Mateo pide disculpas al diputado aragonés del PP al que insultó

La Facultad de Comunicación de Sevilla mereció otra Mención Especial con motivo de su 30 aniversario y por su labor en la formación de los profesionales de este ámbito.

El Premio de Comunicación "Manuel Alonso Vicedo" está organizado conjuntamente por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Gerena, localidad natal del periodista que le da nombre y al que rinde homenaje a quien fuera director de Radio Sevilla-Cadena SER, ganador de cuatro premios Ondas y que falleció a los 33 años en un accidente de tráfico.

Entre los profesionales de la comunicación premiados desde su instauración en el año 2000 se encuentran Iñaki Gabilondo, Matías Prats, Rosa María Calaf y Carlos Herrera.