De Notre Dame al Amazonas, los niños ponen en apuros al alcalde de Madrid

"Amazonas", "Almeida", "Notre Dame". Esas tres palabras han sido lo más comentado en Twitter en España esta tarde de lunes. Y todo, por un vídeo del alcalde de Madrid que ha corrido por las redes sociales como la pólvora.

Se trata de un nuevo programa de Telemadrid, 'La vuelta al cole', que enfrenta a personajes de todo tipo con un grupo de niños que les preguntan sobre distintos temas.

La ingenuidad y la falta de filtro de los entrevistadores pone a veces en un brete a los invitados, que deben responder y explicar las dudas de los más pequeños.

En este escenario, una niña pregunta a José Luis Martínez-Almeida dónde preferiría donar dinero: a replantar árboles en el Amazonas o a la catedral de Notre Dame.

El alcalde madrileño, sin dudar un segundo, contesta que su opción sería la Seo parisina.

Las caras de los chavales, en ese momento, son un poema. Miran ojipláticos a Martínez-Almeida, y le recuerdan que el Amazonas se está quemando y que es "es pulmón del mundo".

El alcalde no cambia de opInión y se explaya en el desarrollo de su respuesta: "La catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Y la verdad es que os digo una cosa: de las mejores cosas que nos han podido pasar en los últimos años es haber ingresado hace ya 30 años en la Unión Europea y compartir una serie de valores humanos".

El sentido común de los niños vs. Almeida 🤦‍♀️ pic.twitter.com/ZRLKdkTY9u — Jordi JAM (@JordiJAM3) September 30, 2019

Los chavales no parecen muy convencidos. Pero el alcalde no se arredra. Y este no es su único 'encontronazo' con estos 'alumnos' de ficción. En otro momento, los chavales le preguntan sobre los toros.

El alcalde también lo tiene claro: a él le gustan y va a verlos a la plaza. "Forman parte de nuestra cultura -dice-, ¿y sabéis la suerte que tenemos en España? Que a quien le gustan va y a quien no le gustan no va. Así de sencillo".

Tampoco parece tener a la audiencia de su parte y uno de los niños, Lucas, le cuenta que a él los toros no le convencen nada. Y lanza su argumento: "¿A que a los toreros no les gustaría que a ellos con una manta roja les toreasen y les matasen? No, ¿Verdad? ¿Lo ves?".

- El alcalde Almeida de profesor en una escuela en Telemadrid: "Los toros forman parte de nuestra cultura. Soy un gran aficionado".



- La respuesta de un niño: "A mí me estresan. ¿A que a los toreros no les gustaría que a ellos con una manta roja les toreasen y les matasen? pic.twitter.com/vHtVgFSeZf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 30, 2019

Es de suponer que a Martínez-Almedia se le dan mejor los electores que los niños. En esta aparición televisiva no parece haber triunfado entre sus jóvenes alumnos.