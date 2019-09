Calvo dice que el PSOE insistirá en el gobierno en solitario tras el 10N

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dicho este martes que el PSOE seguirá insistiendo en conformar un gobierno en solitario tras las elecciones del 10N "y así se lo propondremos a nuestro electorado".

"Queremos gobernar con nuestros propios escaños y acrecentarlos en esta confrontación electoral del 10 de noviembre", ha dicho la vicepresidenta en una entrevista en la Cope que ha puesto el ejemplo de Europa, trufada de casos donde un partido sin mayoría absoluta puede gobernar "con apoyos por fuera. Es bastante razonable".

Calvo, que ha rehusado responder si tras las elecciones el PSOE buscará el acuerdo en Cs o Unidas Podemos, ha subrayado que el Gobierno central es "pieza clave de todo el sistema democrático y de la gobernabilidad de España y tiene que estar en las mejores respuestas de credibilidad, estabilidad y coordinación".

"Y si eso no se da, el PSOE no lo verá y así se lo diremos a nuestro electorado", ha comentado la vicepresidenta, quien se ha mostrado convencida de que "la gente lo entenderá" y dará al PSOE esa mayoría que necesitan. "No vamos a engañar a nadie con esto", ha precisado.