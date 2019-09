PSOE, Cs y Vox perderían escaños en favor de PP y Podemos el 10N

El PSOE y Ciudadanos perderían diputados respecto al resultado que tuvieron el 28 de abril; el PP subiría de forma notable, aunque seguiría a más de 30 diputados de los socialistas; Podemos mejoraría en porcentaje de voto, aunque sus escaños podrían ser similares a los de hace cinco meses; y Vox perdería medio punto y hasta cuatro escaños, pero demostraría tener un suelo bastante sólido con al menos 20 escaños.

La encuesta elaborada por Ipsos para HENNEO mantiene al PSOE como la fuerza con más diputados en el Congreso, pero notaría cierto castigo por la repetición electoral. Así, pasaría del actual 28,7% de apoyo a aproximadamente el 28%.La caída no sería ni de un punto, pero ese ajuste implicaría que ya no podría elegir a dos bandas –o Ciudadanos o la entente con Podemos y nacionalistas– como le ha sucedido tras el 28 de abril. Esta vez, según la encuesta de Ipsos, el PSOE ya no sumaría con Cs mayoría absoluta. Así, la suma de PSOE y Cs pasaría de los 180 diputados actuales a apenas 163 (en el mejor de los escenarios). La mayoría absoluta está en 176 escaños, así que esa coalición ya estaría descartada.

En cuanto a la entente entre PSOE yPodemos, en la actualidad tienen 165 escaños, mientras que –según el sondeo realizado la pasada semana– el 10 de noviembre podrían reducir esa cifra a unos 162 escaños.La paradoja es que lejos de que la repetición electoral sirviese al PSOE para tener más peso relativo que Podemos en la nueva hipotética coalición, esta vez el beneficiado sería el partido que lidera Pablo Iglesias. Esta encuesta aún no valora la incorporación de Más Madrid a la contienda electoral anunciada este domingo por la citada formación.

Si en el lado de la izquierda el beneficiado de la repetición electoral resultaría ser Podemos, en la derecha el que mejor parado sale es el PP. La formación que lidera Pablo Casado pasaría de tener el 16,7% de los votos, al 19,8%. Esto supondría pasar de los 66 diputados actuales a tener una horquilla de entre 79 y 83. La diferencia entre PSOE y PP se reduciría de 12 puntos a 8,2.

Menos diputados

Los votos que gana el PP, según la encuesta de Ipsos, saldrían principalmente de Ciudadanos y, en menor medida, de Vox. La formación de Albert Rivera pasaría de tener casi el 16% del voto a obtener el 14,2%.La pérdida en diputados sería de entre 5 y 8. Este resultado conllevaría que Podemos pasaría a Ciudadanos como tercer partido en voto (aunque no obligatoriamente en escaños).

En cuanto a Vox, la formación de Santiago Abascal tendría un ligero retroceso, pero de apenas medio punto. Esto supondría perder entre 1 y 4 de sus actuales 24 diputados.

Las nuevas elecciones no tendrían ninguna aparente variación en el PNV. Así, los nacionalistas vascos seguirían con sus 6 escaños en el Congreso de los Diputados.

Respecto a los independentistas catalanes, pierden ambos apenas dos décimas de voto, lo que les da opciones de mantener el número de escaños que tuvieron en abril.