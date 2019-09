La madre de Gabriel Cruz, tras el veredicto contra Quezada: "Hemos conseguido que esta bruja no pise más la calle"

Con gesto más relajado tras una tarde de enorme tensión y una tibia sonrisa en la cara, Patricia Ramírez y Ángel Cruz salieron de los juzgados con la satisfacción de haber "obtenido justicia" tras la dolorosa muerte de su hijo hace año y medio. "Agradecemos al jurado el veredicto que nos ha dado porque dijimos que íbamos a luchar para que esta bruja no volviera a pisar la calle, y creemos que lo hemos conseguido", dijo temblorosa la madre.

Los padres del niño Gabriel comparecieron, visiblemente emocionados, anoche tras conocer la sentencia de culpabilidad contra la asesina de su hijo. Se sintieron reconfortados por la acción de la justicia.

"Hemos conseguido hacer justicia por Gabriel y por toda esa marea de niños que estuvo al lado para que esta mujer no salga nunca más", insistió, pidiendo además que "no se hable nunca más de ella porque será no hacerle memoria" al pequeño. Sus palabras fueron acalladas por los gritos de ánimo de decenas de vecinos de Almería que, por vez primera durante este juicio, se acercaron al juzgado para conocer la suerte de Ana Julia Quezada, la mujer a la que todos reconocen detestar.

Emocionado, Ángel Cruz agradecía a su lado los gritos de ánimo y subrayaba que Quezada "ya no va a volver a hacer daño a nadie más en la vida", satisfecho del veredicto porque "a esta mujer había que sacarla de la sociedad porque es un peligro, y hubiera seguido haciendo daño". "Los psicópatas tienen que estar lejos de la sociedad y donde no puedan hacer daño a nadie", remató.

Prisión permanente revisable

Fotografía realizada al monitor de televisión de la sala de prensa de la Audiencia Provincial de Almería de Ana Julia Quezada (d), durante la lectura de la sentencia EFE/Carlos Barba

Ana Julia Quezada se enfrenta, además de a la prisión permanente revisable que la va a convertir en la primera mujer en España condenada a esta pena como autora de un asesinato con alevosía, a un total de hasta diez años de cárcel por causar lesiones psíquicas a los padres de Gabriel y por dañar su integridad moral con su comportamientos y actitudes durante los once días de búsqueda del pequeño al que ya había quitado la vida.

Tras la lectura del veredicto este jueves en audiencia pública y tras diez horas de deliberación, la fiscal Elena Fernández ha solicitado la condena a prisión permanente revisable y penas de tres años de cárcel por lesiones psíquicas a Ángel Cruz, agravadas por el parentesco al mantener una relación sentimental con él, y de dos años y nueve meses de prisión por las lesiones psíquicas ocasionadas a Patricia Ramírez, madre del pequeño.