Marlaska ve homofobia en los ataques de Cs por los incidentes en el Orgullo

El titular del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez de pronunciar un discurso homofóbico al tener en cuenta su orientación sexual para criticar su actuación como ministro en los incidentes de este año en la manifestación del Orgullo Gay.

Un reproche que ha lanzado Marlaska durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que la diputada de Ciudadanos afeara duramente al ministro por sus palabras antes de la marcha del Orgullo en Madrid y por su comportamiento después, cuando un grupo de manifestantes increpó a dirigentes de Ciudadanos que participaron en el desfile.

"Es una vergüenza para el país, no solo no condenó, sino que también alienta a violentos, es totalmente indigno. Reflexione si todo vale para conseguir el carné del PSOE porque hay méritos que se convierten en deshonores", ha criticado Rodríguez antes de poner en duda si el ministro hubiera actuado de la misma forma si se hubiera tratado de otra manifestación.

"¿Hubiera hecho lo mismo o lo que le molesta es que Ciudadanos defienda la libertad sexual de cada uno?", le ha preguntado la diputada a Marlaska, quien, en su turno de réplica, ha respondido que al decir estas palabras ha hecho un discurso homofóbico porque ha tenido en cuenta su orientación sexual para atacarle como ministro del Interior.

El ministro ha reconocido que el denominado por Ciudadanos como informe policial Marlaska y que sostiene que no se produjeron agresiones, sino insultos y algún lanzamiento de botellas, no lleva sello oficial de la Policía porque en un hecho multitudinario en el que se adoptan diversas medidas de seguridad se realizan informes y estudios, "unos firmados y otros no". "Si lo requiere la autoridad judicial se remitirán todos los informes", ha añadido.