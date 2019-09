La gota fría inunda las redes de bulos

🔴 #STOPBulos



- No es cierto que se haya desbordado el río Segura en su tramo urbano.

- No es cierto que se haya desalojado el hospital Reina Sofía.

- No es cierto que el agua del grifo en el municipio no sea potable.



No contribuyas con la difusión de información falsa. pic.twitter.com/9dqu5vuYmH