Cifuentes dice que tiene "un gran cariño personal" a Díaz Ayuso, a quien considera "como una hermana pequeña"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha desvelado que tiene "un gran cariño personal" a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, persona a la que conoce "desde hace muchos años" y a la que considera "incluso como una hermana pequeña".

"Siempre le di confianza, le permití crecer políticamente. Deseo de corazón que le vaya muy bien", ha declarado la exdirigente autonómica, en una entrevista en 'Telecinco'.

De hecho, Cifuentes ha recordado que cuando ella gobernó Díaz Ayuso fue portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid y luego viceconsejera de Presidencia mientras que, bajo su mandato al frente del PP, fue vicesecretaria y presidenta del Comité de Afiliación.

La expresidenta no ha querido comentar las declaraciones de Díaz Ayuso, que aseguró que su trato con Cifuentes era el mismo que el de cualquier otro militante de su partido, porque no sabe "en qué contexto" las realizó. En cuanto a su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, la exdirigente ha desgranado que ella sí tenía amistad con él cuando estaba en política pero que desde su dimisión no ha hablado con él.

De hecho, ha desvelado que los dirigentes de su partido "con carácter general" no se han portado bien con ella. "En el momento en el que una persona queda señalada, se la aparta como si fuera poco menos que la peste. Es una cosa muy curiosa, incluso personas que me lo deben todo políticamente y es si no te visto no me acuerdo", ha desgranado.

Garrido no lo hizo "bien"

Por otra parte, al ser preguntada por la salida del PP del expresidente Ángel Garrido a Ciudadanos, su 'número dos' cuando estuvo al frente del Gobierno regional, Cifuentes ha indicado que él tiene "perfecto derecho a cambiar de opinión" porque a nadie se le puede exigir "que tenga que estar toda la vida fiel a un partido político".

Pero ha manifestado que no le parece bien "la manera en la que lo hizo" porque "las cosas hay que hacerlas de otra forma, no cuatro días antes de las elecciones cuando el había sido confirmado como número cuatro en la lista al Parlamento Europeo". "Creo que tendría que haber hecho las cosas de otra manera pero creo que esta es su perfecto derecho de abandonar el PP si cree que el PP ha abandonado el centro político", ha remachado.