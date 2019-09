Casado apremia a PSOE y Podemos a que dejen de jugar a "aprendices de brujo" 

El líder del PP, Pablo Casado, ha apremiado este lunes al PSOE y a Unidas Podemos a dejar de "jugar" a "aprendices de brujo" y también "con los anhelos y expectativas de los españoles" porque es preciso acabar ya con la "incertidumbre" en torno a la investidura y la celebración en noviembre de nuevas elecciones.

Casado ha presentado en el Nueva Economía Fórum una conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a quien ha puesto como "ejemplo" de la capacidad para lograr acuerdos de gobernabilidad en el ámbito del centro derecha.

"Si fuimos capaces de unirnos en torno a nuestras ideas y programas en Andalucía contra una mala gestión, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora frente al sectarismo y al radicalismo de los mismos?", se ha preguntado ante la posibilidad de que la "incapacidad" de Sánchez para desbloquear la investidura lleve a elecciones el 10N.

En este sentido, ha vuelto a apostar por el entendimiento entre los partidos de centro derecha al enfatizar que los españoles "premian el acuerdo" y apuntar que "el voto del centro derecha se ha fragmentado y es tiempo de soldar ya esa fractura".

Pablo Casado ha reprobado la gestión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "su verdadera ambición" sigue siendo "ser presidente del Gobierno en funciones aunque nada funcione en ese Gobierno" y ha lamentado que lleve todo el verano "como un hombre anuncio" preparando la "precampaña".

Especial hincapié ha hecho en cómo cuando gobierna el PSOE hay "más paro, más deuda y más impuestos", mientras que cuando lo hace el PP "baja el desempleo, sube la inversión y la creación de empresas", de forma que "con el PP hay más oportunidades y más España".

Por eso ha remarcado que si los españoles tienen que volver a votar en noviembre "al PP nos van a encontrar donde siempre, en la responsabilidad, dispuestos a sumar, preparados para desbloquear la situación" y también para romper el "círculo vicioso" de la izquierda. Y ahí ha insistido en el "ejemplo" que dio Juan Manuel Moreno al pactar con Ciudadanos y Vox tras las elecciones en Andalucía para impedir que el PSOE siguiera gobernando en esta comunidad autónoma, una estrategia que él propone aplicar también para el Gobierno de España.

Porque para el presidente del PP, si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bildu y ERC, de "aliarse con los herederos de Batasuna", con ERC o con Junts per Catalunya "¿cómo no vamos a llegar a un punto en común con los que defendemos la moderación, la firmeza, la unidad y la prosperidad?", ha planteado.

En la misma línea, Juan Manuel Moreno ha coincidido en que el problema estriba en que "se ha fragmentado el centro derecha" que ha visto "empequeñecido" su espacio, por lo cual ha considerado "razonable, sensata y viable" la propuesta de Casado para agrupar fuerzas e, incluso, llegar a un acuerdo "antes de las elecciones".

A su juicio, el planteamiento que debe mover esta idea es "muy sencillo" porque se limita a saber si "queremos que gobierne Sánchez o no" y dado que "la mayoría de los ciudadanos que no son de izquierda piensan que no" en su opinión "solo hay una opción" que consiste en utilizar una fórmula como la de "España Suma" puesta en marcha en Navarra.

Porque, ha añadido, el modelo de una coalición electoral, que respeta la "singularidad y personalidad" de cada fuerza política, sería "la única manera de competir y conseguir que Pedro Sánchez no sea presidente".