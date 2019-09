Revilla, tras defender a Pedro Sánchez en plena calle: "Llamar varias veces a alguien hijo de puta no son modales"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que amonestó a un hombre que insultó al presidente, Pedro Sánchez, en la calle durante su visita a Santander, ha pedido "desterrar el insulto de la vida pública" y ha lamentado que en las redes se le critique "por coartar la libertad de un ciudadano".

El incidente tuvo lugar este miércoles, a la llegada de Revilla y Sánchez a un restaurante. Al escuchar los insultos, el presidente de Cantabria recriminó su actitud al hombre que los profirió: "Compórtate. Me siento avergonzado de ti... No insulte", le reclamó, como puede escucharse en los vídeos que circulan en internet.

"El insulto es lo último, el que insulta, y sobre todo con palabras tan gruesas a viva voz y a un metro pierde todo la razón", ha dicho, en declaraciones a RNE, al ser preguntado por este incidente.

Revilla ha criticado que se le afee en las redes sociales que se haya dirigido "a ese señor para decirle que se comporte" porque está intentado hacer de Cantabria una región "amable que recibe bien a todo el mundo" y le "chafa el discurso" que "venga una persona aislada y alguien pueda sacar la conclusión de que aquí somos unos energúmenos".

El presidente cántabro, que ha dejado claro que habría hecho lo mismo si en lugar de con Sánchez está en la misma acera "con Torra o con Trump", ha lamentado los mensajes "poniéndole verde" por "coartar la libertad de un ciudadano".

Para Revilla, a Sánchez se le puede decir "no le voto o váyase" pero "llamar varias veces a alguien hijo de puta eso no son modales". "Y el que disculpe eso está en el mal camino, porque necesitamos de muchísima cordura en España, veo últimamente demasiada crispación y con la crispación y el insulto no se ha arreglado nunca nada", ha remachado.