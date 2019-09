La familia de Fernández Ochoa, preocupada ante una búsqueda "infructuosa"

Adrián Federighi, cuñado de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, ha asegurado este lunes que, según pasan las horas sin tener pistas sobre su paradero, los miembros de la familia están "preocupados", ya que la búsqueda por el momento ha sido "totalmente infructuosa".

En declaraciones a los medios, Federighi ha asegurado que "no hay nada" de pistas sobre el paradero de Fernández Ochoa y que, por el momento, no se han obtenido resultados del rastreo de la zona en la que desapareció.

No obstante, ha explicado que los perros han detectado un rastro de la exesquiadora, pero se ha perdido a los pocos metros. Este martes continuará el dispositivo de búsqueda y se alargará en el tiempo sin fecha hasta que la zona este totalmente peinada. "Creíamos que hoy iba a ser un buena día. Pasan las horas y no es tan buen día; estamos preocupados", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que toda la familia ha participado en la búsqueda de Blanca y se han ido de "vacío". Al hilo de esto, su cuñado ha explicado que ella es "muy fuerte, está preparada de forma atlética y cuenta con víveres y agua".

Sobre la última vez que fue vista en un centro comercial en Pozuelo ha adelantado que les dijeron que estaba en la zona de la charcutería, pero la compra no se encuentra en el coche que fue localizado este domingo. Ha recalcado que tiene una cuenta corriente con cero euros y no la usa y al "99,9 % iba sola" al hacer su compra en Pozuelo.

Asimismo, ha explicado que conocieron su desaparición cuando el sábado 24 por la tarde pensaron en ella para ver un partido del Real Madrid y no estaba en la casa. Posteriormente, llamaron a su hija que les comentó que su madre le había dicho que se iba cuatro días fuera. "Es una persona que siempre se mueve sola. Le gusta eso. No se lleva muy bien con el teléfono móvil, no es extraño que no se lo lleve", ha finalizado.