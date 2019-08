Independentismo catalán, cinco caras de una misma ruptura

Junqueras contra Puigdemont

Es la madre de todas las batallas en el independentismo. Son los dos pesos pesados, enfrentados desde octubre de 2017. El choque es personal y también estratégico. El republicano no perdona que el expresidente de la Generalitat huyera a Bruselas tras pedir a todos los miembros de su Gobierno que el lunes siguiente a la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27-O acudieran a sus despachos a defender la República. El posconvergente no perdona, por su parte, a los republicanos que fueran los que más le presionaron para que no convocara elecciones y declarara la independencia.

Más allá de la cuita personal, ambos se han distanciado en lo político. Junqueras defiende un independentismo más pragmático que pueda dialogar con otras fuerzas no secesionistas y que sea útil en la gobernabilidad en el conjunto de España. ERC apuesta por ampliar la base y reconoce que la independencia va para largo. Puigdemont, mientras tanto, advierte (según el libro que acaba de publicar) de que el movimiento no va bien.

A su juicio, pensar que el Gobierno central alguna vez negociará un referéndum es situarse fuera de la realidad, y aboga por recuperar el "conflicto" y la «confrontación» con el Estado. El expresidente culpa, además, a Esquerra de la falta de unidad en el independentismo por su negativa a aceptar las listas unitarias en las últimas citas electorales.



Y si están enfrentados los líderes, qué decir de los partidos, JxCat y ERC, que se han buscado las cosquillas en todo momento. En realidad, ambos luchan por lo mismo: por ser la fuerza hegemónica del soberanismo.