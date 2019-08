Investigado el padre de un bebé intoxicado por cocaína y cannabis y detenido otro familiar

La Guardia Civil investiga al padre y ha detenido a otro familiar del bebé de Bétera que ingresó el pasado domingo en el Hospital La Fe de Valencia intoxicado por cocaína y cannabis, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana ha asumido la tutela del menor, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento.

La Guardia Civil investiga lo sucedido con el bebé, de 15 meses, que no presenta lesiones y ya no se encuentra hospitalizado en el centro, según fuentes del instituto armado, que no han concretado los delitos que se atribuyen al detenido y al investigado.

Según publica este jueves Levante-EMV, fue la madre del bebé, una joven de 19 años, la que lo llevó a Urgencias del Hospital La Fe de Valencia el pasado domingo por la tarde al verle decaído y con somnolencia.

La madre explicó a los facultativos que dos días antes su hijo se había caído accidentalmente, por lo que presentaba un golpe en la cabeza, y otras dos semanas atrás, también se había caído y se golpeó en la frente con un mueble.

La familia no mencionó que pudiera haber ingerido alguna sustancia estupefaciente. Sin embargo, las pruebas toxicológicas que le practicaron al bebé reflejaron la presencia de cocaína y cannabis en la orina, de acuerdo con la misma información.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil puso en marcha una investigación del entorno del niño, centrada en dos familiares, ha confirmado el instituto armado. El Juzgado de Instrucción número 11 de València se ha hecho cargo de la investigación por un posible caso de malos tratos, de acuerdo con Levante-EMV.