Echenique replica era "mentira y una excusa" que Iglesias fuera el obstáculo

El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que era "mentira y una excusa más" que si Pablo Iglesias daba "un paso a un lado, el gobierno de coalición -entre el PSOE y Unidas Podemos- estaba ya hecho", tal como afirmó Pedro Sánchez

Echenique ha escrito un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, después de que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, tildara de "exabruptos" los mensajes del dirigente de la formación morada.

En un mensaje anterior, Echenique instó a Pedro Sánchez a "trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas" después de que el presidente admitiera su desconfianza hacia la formación morada.

"Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits", escribe el secretario de Acción de Gobierno de Podemos en su mensaje. En el que añade: "A mi lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más". Y concluye: "Seguimos esperando una negociación seria".

Echenique incluye en el tuit un vídeo de una entrevista de Pedro Sánchez, en la que afirmó el pasado 18 de julio en La Sexta que no se daban las condiciones para que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fuera miembro del Ejecutivo.