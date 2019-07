Una canción triste y desafinada

El PSOE y Podemos han llegado a un punto de difícil retorno para ambos, cierren o no un acuerdo para gobernar en coalición o tenga que repetirse las elecciones generales. El pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no le ha venido bien a ninguno. Aunque en todo caso el líder de la formación morada ha recuperado algo de terreno, en una nueva consulta en las urnas no pararía la debacle electoral que ya tuvo el pasado 28 de abril.

Tampoco el presidente socialista en funciones está para echar cohetes, porque su relato ha perdido bastante de la ventaja que le llevaba a Iglesias y a Rivera.

La previsión, que puede romperse, es que los socialistas y la formación morada firmen un pacto para gobernar en coalición que permita sacar adelante la investidura de Sánchez con los votos, activos o pasivos, de independentistas, proetarras y nacionalistas. Un acuerdo al que el secretario general de los socialistas llega más forzado de lo que parece y con una estrategia de división interna en su partido y de caos generalizado muy similar a lo que provocó el dramático comité federal de octubre de 2016 y la moción de censura de mayo de 2018.

Al final, el PSOE se puede tragar un Ejecutivo en el que esté Podemos con varios miembros que mantienen los discursos y las tesis más duras sobre, entre otras cosas, el modelo el Estado, presupuestos, Europa o sobre el conflicto con Cataluña y el del País Vasco y Navarra. Además, tendrá que enfrentarse a la formación morada dentro del Ejecutivo y en el Congreso, donde Iglesias ejercerá sin vergüenza como azote, instigador e inquisidor del Gobierno. Un regalo para el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), y para el histrionismo de Rivera (Cs).

Sánchez puede salir hoy investido, pero gobernar con estabilidad, eficacia y coherencia es otra canción. En la que los componentes del grupo y sus rivales desafinan todas las notas.