López Miras defiende sus acuerdos con Vox sobre educación sexual, violencia "intrafamiliar" o defensa de la patria

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, se ha comprometido en su discurso de investidura a formar un "sólo gobierno". Miras ha defendido sus acuerdos con Vox relativos a educación, violencia "intrafamiliar" o defensa de la "patria".

Miras ha hecho especial mención a los acuerdos alcanzados con Vox, para explicarlos bien y "evitar que otros lo manipulen". No entiende que alguien pueda negarse "a que los padres sean informados y poder decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios".

Ha querido dejar claro que no se trata de tocar "el currículo oficial", ya que los maestros y profesores "hacen un trabajo extraordinario", ha resaltado.

Lo que pide Vox, ha explicado, "es que los padres deben dar su consentimiento a la asistencia o no de sus hijos a charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales", algo "aceptable" para López Miras, quien ha recordado que nadie duda de que se tenga que pedir consentimiento explícito a los padres para que sus hijos salgan del centro escolar para alguna excursión.

Otro punto que ha querido aclarar es el de potenciar el conocimiento de los valores constitucionales y la historia de España. No entiende "qué problema tiene la izquierda española con nuestra patria común, eso no sucede en la mayor parte de los países del mundo" y ha advertido que "el orgullo nacional" no es patrimonio de ningún color político.

Por último, quiso resaltar otro punto del acuerdo programático de Vox, que, a su juicio, "ha sido objeto de críticas injustas": la violencia intrafamiliar.

"Por supuesto que debemos desarrollar programas de prevención de la violencia intrafamiliar" pero no es incompatible con la lucha "con todas nuestras fuerzas" contra la violencia de género.

Se ha mostrado tajante en que no van a dar "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, pero, "con el mismo empeño" van a luchar por defender "a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares".

"Feminismo no es de derechas ni de izquierdas"

En este punto se ha mostrado especialmente crítico con que algunos partidos "hayan intentado apropiarse de ideas y posturas que todos compartimos hasta el extremo de acaparar incluso términos". "Parece que hablar de libertad sexual o feminismo es sólo patrimonio de la izquierda, al igual que ocurre con el ecologismo o la defensa del medio ambiente", ha rechazado.

Ha lamentado que intenten "capitalizar derechos que son de todos como si fueran una concesión que ustedes otorgan magnánimamente".

"El feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos y libertades de todos, y por supuesto del colectivo LGTBI, o la problemática de la inmigración ni son de derechas ni son de izquierdas", ha defendido, al tiempo que ha añadido que son términos "que pertenecen a todas aquellas personas que luchan, han luchado y lucharán cada día por la igualdad y la libertad".

Finalmente, ha dejado claro que existen "materias innegociables", "líneas rojas que nadie en su sano juicio cruzaría jamás", por lo que ha pedido que dejen de "criminalizar a quién piensa diferente".

Así, ha asegurado que de prosperar esta investidura, ha defendido, "no encontrarán colores, fisuras, ni grietas; sí trabajo, esfuerzo y diálogo".

"Hay que dejarnos ya de intereses de partido y antepongamos los de esos hombres y mujeres que trabajan duro cada día para salir adelante, y que les devolvamos la confianza en las instituciones trabajando por ellos", ha reclamado.

El Gobierno que pretende formar ofrecerá "esperanza a los jóvenes en acciones reales, en aquello que noten cada día que mejora su vida y sus opciones de futuro", así como avances en la Educación, apuesta por la Cultura y en la protección y conservación del patrimonio histórico y cultural.

Un Ejecutivo que ponga en marcha políticas que a lo largo de los próximos cuatro años permitan a las empresas seguir creciendo y creando empleo; que apoye a los autónomos, a los emprendedores, a la economía social y a la familiar, a la industria y al turismo.

Y que pueda lograr pactos "tan necesarios como los que debemos abordar en España en temas indispensables para todos los murcianos" como el Pacto Nacional del Agua, en materia de educación y sanidad y financiación.

En su discurso ha destacado la educación como "el pilar que construye la Región de Murcia del futuro y hay que apostar por potenciarla, acercarla a la sociedad, vincularla con el tejido productivo".

Como también lo serán el medio ambiente, el Mar Menor y los entornos naturales "necesitan protección, cuidados, sensibilidad y constancia para que la naturaleza no sea agredida y podamos legarla en condiciones a nuestras futuras generaciones".

Y todo desde "una Región libre, de ciudadanos libres, que pueden elegir por ellos mismos cuáles son sus prioridades, dónde ejercer sus derechos, cómo quieren educar a sus hijos o a qué debe destinarse el dinero que con sacrificio, con mucho sacrificio, ganan cada día".

Pacto investidura

López Miras ha defendido y agradecido la "generosidad" de todos los partidos participantes en el pacto de investidura -PP, Ciudadanos y Vox- que le permitirá el viernes, previsiblemente, ser elegido presidente de la Comunidad.

En este sentido, ha defendido que la política es "útil" cuando "se quiere servir a los ciudadanos, cuando se defienden los intereses generales y cuando se anteponen los principios a cualquier otro planteamiento".

"Hemos demostrado que el fin no es sentarse en un sillón ni salir en una foto", ha indicado, no es "teñir de un color u otro el mapa de España, ni el de la Región de Murcia". "Lo realmente importante es cumplir con los compromisos por los que nos presentamos a las elecciones, recogidos en un programa de Gobierno con propuestas para mejorar la Región de Murcia", ha insistido en su discurso.

Ha destacado que las tres formaciones, "al margen de ideologías políticas, compartimos algo que tenemos en común por encima de todo: nuestra dedicación incondicional a esta Región y nuestra decisión de trabajar por mejorar la vida de cuantos la habitan".

Por eso han llegado a un acuerdo que recoge muchas "coincidencias programáticas", a pesar de las diferencias. Ha destacado las coincidencias en lo social, lo medioambiental, lo fiscal, lo económico, sanitario, educativo y cultural.

Coincidencias en la necesidad de tener unos impuestos bajos, "porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y porque los impuestos bajos son un mecanismo de desarrollo económico y creación de riqueza".

Así como en desarrollar una Administración transparente y eficiente, que permita hacer más con menor burocracia, y destinar el gasto público allí donde es más necesario: a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales.

También coinciden en reclamar un Pacto Nacional que garantice a todos los españoles el derecho al agua porque "el agua es de todos", y ese pacto deberá incluir "los trasvases necesarios y blindar el Tajo-Segura, una infraestructura que ha creado miles de puestos de trabajo y que es el mejor mecanismo de lucha contra el cambioclimático y la desertificación".

De igual forma, comparten la necesidad de la protección integral del Mar Menor que asegure la compatibilidad entre sus usos agrícolas, pesqueros, turísticos y medioambientales; en rebajar las listas de espera sanitarias y trabajar por mejorar día a día la atención sanitaria; y en la defensa de la libertad educativa, que se concreta de dos formas: en el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y el derecho de los centros a tener su propia identidad.