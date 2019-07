Pablo Iglesias lanza una oferta in extremis a Pedro Sánchez desde la tribuna

"Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura", ha dicho Pablo Iglesias al acabar su comparecencia en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.

Minutos antes, el propio candidato socialista había dado por fallida su investidura. Además, poco antes de iniciarse la sesión, Podemos ha anunciado su abstención, lo que condenaba al fracaso la investidura del candidato socialista. A la vez, el PSOE ha comunicado al resto de grupos que da por cerradas las negociaciones con Podemos y, por tanto, por fallida la investidura. La sesión ha comenzado a las 13.30 y se votará por segunda vez la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, una vez que el martes obtuvo el primer rechazo de la Cámara.

En su intervención ante el Congreso, Pedro Sánchez ha constatado que las diferencias con Unidad Podemos son insalvables: "El acuerdo no ha sido posible". "Lamento que se desvanezca la posibilidad de una fuerza de izquierda en el Gobierno", ha dicho el presidente en funciones.

"El problema nunca fue el programa", ha asegurado Sánchez, en relación a la ruptura de las negociaciones con Unidas Podemos. "(Pablo Iglesias) quería entrar en el Gobierno para controlar el Gobierno", ha asegurado, mientras Iglesias escuchaba desde su escaño y negaba con la cabeza. El presidente en funciones le ha reprochado que se sienta "humillado ante la oferta de una vicepresidencia del Gobierno o de un Ministerio", una propuesta "de hondo alcance social", además de "honesta y sensata". Así, le ha preguntado si considera humillante ser vicepresidente de derechos sociales, ser ministro de Sanidad y Consumo de un Gobierno de España, ser ministro de Vivienda o de Igualdad.

"Aspiro a presidir el Gobierno, pero no a cualquier precio", ha dicho también el líder socialista.

Sus poco más de diez minutos de intervención los ha cerrado diciendo: "He querido ser leal a mis principios. España ha superado unida las peores crisis de su historia, y volverá a hacerlo otra vez. Volverá a superar los mayores retos. Pase lo que pase hoy en esta votación, España puede tener al PSOE como la fuerza para unir a España".

Después de Pedro Sánchez ha tomado la palabra el líder del PP, Pablo Casado, quien ha empleado una metáfora basada en el cuento de Monterrosso: "Y cuando despertó Pedro Sánchez, el elefante morado con lazo amarillo seguía allí". "Su investidura ya es la historia de un gran fracaso", ha afirmado, y le ha afeado haber caído en "una encarnizada lucha de poder con sus socios preferentes".

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el candidato socialista por tratar a España como un botín y España, ha dicho, "no es un botín para repartirse". "¿Cómo puede ser que no se hayan puesto de acuerdo por un ministerio?" ha exclamado Rivera en su intervención en el debate de investidura después de conocer que ésta no saldrá adelante por la previsible abstención de Unidas Podemos.

En el turno de palabra de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos ha pedido al candidato socialista "respeto" y le ha recordado que en 48 horas no se puede negociar contrarreloj lo que no se ha acordado en 80 días, y menos "filtrándolo todo".

Pablo Iglesias se ha expresado en estos términos después de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, le haya reprochado que no haya pactado porque quería controlar el Gobierno y ministerios como el de Hacienda, que el presidente en funciones no estaba dispuesto a ceder -ha dicho- a quien nunca ha gestionado un presupuesto. Pero, en un movimiento imprevisto, se ha despedido de la tribuna diciendo: "Todavía estamos a tiempo de salvar esta sesión de investidura".

Una vez que se confirme con la abstención de los diputados de Unidas Podemos que no prospera la segunda votación de investidura del candidato socialista como presidente del Gobierno, habrá un plazo para intentarlo otra vez en septiembre, algo con lo que no parece contar el propio Pedro Sánchez debido a que las probabilidades de éxito son casi nulas. Así, todo apunta a que en noviembre, los españoles tendremos una nueva cita con las urnas.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dicho en La Sexta poco antes del inicio de la segunda sesión de investidura que "negociar el Gobierno de España no puede ser una serie de suspense".

Calvo ha recordado que en esa oferta el partido de Iglesias seguía insistiendo en asumir las competencias de Trabajo, algo que ha recalcado que es el eje central de la acción de un Gobierno socialista.

Tras reprochar a Unidas Podemos que no se hayan movido en ningún momento de sus posiciones, ha hecho hincapié en que este jueves vuelven a pedir lo mismo y les ha recriminado en que insistan en que se le ofrecen ministerios decorativos.

Por ello ha señalado que si este partido cree que son decorativas competencias tan importantes como las relativas a vivienda, sanidad, agricultura, igualdad o ciencia, sería muy difícil que hubiera un entendimiento para gobernar el país.

La vicepresidenta ha vuelto a defender la seriedad de la negociación del PSOE y ha acusado a Unidas Podemos de ser los responsables de negar por segunda vez la posibilidad de que haya un Gobierno presidido por los socialistas.