Óscar López replica a Hernando que miente para "justificar lo injustificable"

El presidente de Paradores, Óscar López, ha recibido las palabras del senador del PP Rafael Hernando, comparando su empadronamiento en Riaza (Segovia) con el de Javier Maroto en Sotosalbos (Segovia) para poder ser senador autonómico, como "una mentira más de Hernando para jusfificar lo injustificable".

"Estoy censado en mi casa, en mi pueblo ocho años antes de ser designado senador autonómico" por las Cortes de Castilla y León en 2011, ha asegurado López en declaraciones a Efe, tras conocer las críticas lanzadas por Hernando, que ha comparado los empadronamientos de López y Maroto y ha reprochado a los socialistas tener una "memoria de gusano".

López ha rechazado que el suyo pueda ser utilizado como precedente de lo hecho por el PP con Maroto para poder designarle senador autonómico por Castilla y León: "¿qué tiene que ver eso con un tipo que le han censado en el pueblo de uno del PP, en la casa de no se quién, un día antes?".

Además, ha recordado que antes de ser senador autonómico había sido diputado por Segovia 8 años, secretario general del PSOE de Castilla y León, candidato a la Presidencia de la Junta y portavoz del Grupo Socialista en las Cortes.

"He estado votando en Riaza toda mi vida, porque estaba censado en Riaza, en mi casa, de mi pueblo, no un tío que le censan el día antes corriendo en un pueblo en casa de no sé quién... ¿qué tendrá que ver?", ha argumentado.

Sobre la designación de Javier Maroto como senador por Castilla y León, López ha dicho que le parece "patético" que el PP haya "tirado de lo que haya hecho falta para no dejarle fuera", aunque ha dicho que no se mete con este hecho, sino con que le involucren a él en esta "mentira", en referencia a la comparación realizada por Hernando.

Rafael Hernando

El secretario cuarto de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha recordado este miércoles al PSOE que su exportavoz en la Cámara Alta, Óscar López, también se empadronó en un pueblo de Segovia para ser designado senador autonómico por Castilla y León, al igual que ha hecho el dirigente del PP Javier Maroto.

Antes de participar en la reunión de la Mesa del Senado, Hernando ha reprochado a los socialistas su "memoria de gusano" y ha traído a colación el "precedente" de López, actual presidente de Paradores de Turismo, ante la críticas que el PSOE ha lanzado por el hecho de que un vasco como Maroto se haya empadronado en Segovia para que las Cortes de Castilla y León le eligieran ayer senador autonómico.