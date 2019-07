Esteban afirma que, si el PSOE no les llama, es "muy probable" que el PNV se abstenga en la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, si el PSOE no les llama, es "muy probable" que su partido abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Además, espera que el acuerdo al que puedan llegar socialistas y Podemos "no entre en interpretaciones políticas" que "sean inasumibles" para los jeltzales.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que los socialistas llevan un par de semanas sin ponerse en contacto con ellos, y ha apuntado que el PSOE sabrá si les interesa su voto o no.

Según ha apuntado, será necesario que hablen con ellos y que el acuerdo al que puedan llegar con Unidas Podemos "no entre en determinadas interpretaciones políticas" que para los jeltzales "sean inasumibles".

Preguntado por si cree que Pedro Sánchez está "excesivamente confiado", ha considerado que "confiado o marcando, por lo menos, una posición en la que, si no se llegaba en esos términos, se podía ir a elecciones y no pasaba nada".

"Yo creo que ésa era la interpretación que hacía Moncloa. El movimiento del viernes a la tarde, es decir, hace nada, porque estábamos abocados a unas nuevas elecciones, el movimiento de Iglesias renunciando a formar parte del Gobierno, ha hecho que se empiecen a mover las cosas, pero él sabe que no hay otras alternativas en cuanto a investidura", ha manifestado.

Sin embargo, ha precisado que "la investidura puede superarse, pero, luego, el Gobierno se encontraría en una situación complicada a la hora de sumar votos para sacar leyes, presupuestos, etc, a no ser que quiera hacer una geometría variable, pero con Podemos en el Gobierno", lo ve "todavía más difícil".

Aitor Esteban ha apuntado que habrá que ver si hablan, pero, "si no hay nada más", si los socialistas no les llaman y no se habla "de determinadas cosas", es muy problable que su voto sea el de la abstención.

"Están pasando cosas durante este fin de semana. Me imagino que esta semana va a ser bastante frenética. Vamos a ver lo que ocurre. Esto tampoco se acaba el martes. Ya sabe usted que estamos abocados a una votación el jueves. Por lo tanto, a esperar y ver con absoluta calma y tranquilidad", ha manifestado.

Esteban ha precisado que el PNV no tiene "ninguna prisa ni ninguna angustia" por recibir llamadas del PSOE. "Ellos tienen que saber cómo plantean este momento y el futuro. Ni le pido al Partido Socialista que nos llamen. Ello sabrán cuál es la evaluación que hacen de la situación", ha apuntado.

El portavoz jeltzale en el Congreso ha explicado que empieza a no sorprenderle ya el modo de hacer política en España porque ya hace "unos cuantos años" con "unas formas bastante atípicas y extrañas, en las que priman mucho más lo mediático, y la imagen que vas a dar al día siguiente en los medios de comunicación, que verdaderamente el hacer política".

"A mí no me parece serio, pero es lo que hay. Muchas veces, en los últimos tiempos vemos que priman más las opiniones de los gabinetes de imagen y opinión que otra cosa, que la política en sí", ha concluido.