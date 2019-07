Arrimadas recrimina a Sánchez que no haya aclarado qué negocia con Podemos

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha recriminado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que no haya aclarado qué gobierno está negociando con Podemos y que no se haya referido a la crisis de Cataluña "para no molestar a sus socios".

Arrimadas ha calificado de "farsa" el discurso del aspirante porque está "fuera de la realidad parlamentaria" ya que, según ella, ha hablado como si tuviera mayoría absoluta y no la tiene, y está también "fuera de la realidad de los españoles", ha añadido, al obviar cuestiones tan relevantes como "el desafío independentista".

Una valoración que ha hecho la portavoz naranja después de escuchar la primera intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura, que ha comenzado este lunes en el Congreso.

Y sobre las críticas que ha hecho Sánchez al PP y a Ciudadanos por sus pactos con Vox, Arrimadas ha respondido que están acostumbrados a los insultos y a que les llamen "fachas" por llevar la bandera española.