PSOE y UP Rioja retomarán la negociación este jueves al terminar el miércoles sin acuerdo

El PSOE y Unidas Podemos (UP) de La Rioja han acordado este miércoles retomar mañana las negociaciones al no haber alcanzado un acuerdo esta noche, en la que los socialistas han ofertado a la coalición dos viceconsejerías y una dirección general, que no supone el acceso al Consejo de Gobierno como quiere Podemos.

Los equipos negociadores del PSOE y UP, durante casi cuatro horas, no han alcanzado, hasta ahora, un acuerdo que permita que la diputada de Podemos, Raquel Moreno, apoye a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, durante la segunda votación de investidura, prevista mañana a las 13.00 horas.

Tres horas antes, a las 10.00 horas, se han emplazado a continuar la negociación, ha explicado a los periodistas Andreu, quien ha dicho que el PSOE ha propuesto a Podemos las Viceconsejerías de Igualdad y de Reto Demográfico y la Dirección General de Vivienda.

Estas dos Viceconsejerías y la Dirección General dependerían de la Consejería de Servicio a la Ciudadanía y no de la Presidencia, como inicialmente se preveía, ha señalado la candidata, quien se ha mostrado confiada en poder ser mañana investida, aunque ha reconocido que aún hay que seguir negociando.

Romero ha señalado que el PSOE ha decidido "no moverse" de su posición y considera "inamovible" que Podemos se siente en el Consejo de Gobierno, que es la petición que ha plantea UP desde el primer momento al entender que debe formalizarse un ejecutivo de coalición