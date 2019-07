Podemos pide a Sánchez usar "otras técnicas de seducción" para sumar su apoyo

El secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a utilizar "otras técnicas de seducción" para sumar el apoyo de la formación morada a su investidura y ha pedido al Ejecutivo y al PSOE que abandonen las "descalificaciones".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Mayoral ha respondido así a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acusando al secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, de estar sólo "pensando en los cargos".

El diputado 'morado' no cree que entrar en un intercambio de declaraciones sea "muy inteligente", y menos cuando lo que hace no es otra cosa que "descalificar a aquéllos con los que uno quiere llegar a acuerdos".

Deben "replantearse" el tono y las formas

Por tanto, ha aconsejado al Gobierno socialista a "replantearse" el tono, las formas y el fondo e intentar utilizar otras tácticas de "seducción" si de verdad quieren sumar los votos suficientes para que Sánchez sea investido presidente.

O quizá, ha deslizado, el PSOE tira de "descalificación" porque "ya no necesitan los votos de Unidas Podemos" porque ya tienen respuesta a la carta que exdiputados y diputados del PSOE enviaron hace unos días a los parlamentarios del PP para que se abstuvieran ante Pedro Sánchez.

"Hace falta voluntad" para el acuerdo

Preguntado sobre si cree que será viable un acuerdo en lo que resta de semana antes de la investidura, Mayoral ha respondido que lo sería si hubiera voluntad. "En estos momentos la suma sale, lo único en lo que hay que ponerse de acuerdo es en hacerlo, pero hay que querer hacerlo", ha indicado.

Así las cosas, sobre si Unidas Podemos hará 'pinza' con PP, Ciudadanos y Vox, como le acusa el PSOE, para rechazar a Sánchez, Mayoral no ha querido entrar a discutir cosas que, a su juicio, "no tienen ni pies ni cabeza. "Lo que hace falta es seriedad y que Sánchez dé pasos para entender la nueva geografía política que impusieron los votos en las elecciones del pasado 28 de abril -ha dicho-. No es tiempo de gobiernos de partido único".