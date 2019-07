Iglesias dice que Sánchez irá a elecciones si no hay investidura en julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que irá a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de julio, según han informado a EFE fuentes de Podemos tras la reunión de casi dos horas que ambos han mantenido en el Congreso.

La reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha finalizado este martes sin avances, con lo que de momento los socialistas no han logrado el apoyo a la investidura de los próximos 22 y 23 de julio de los 42 diputados de la coalición morada.

"Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único. No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", han indicado a EFE fuentes de la formación morada.

Tras la reunión, la formación de Iglesias ha remarcado que "no es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha" ya que "la gente merece certezas y garantías", en alusión a la llamada de Pedro Sánchez a que el PP y Cs no bloqueen su investidura.

Fuentes de la formación de Iglesias han considerado que "no es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos y amenazar con una repetición electoral" y han pedido al presidente del Gobierno que "flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas".