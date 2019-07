Almeida dice que no amparará grupos musicales "que promuevan el odio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la cancelación de un concierto de Def con Dos en las fiestas del distrito de Tetuán es el "compromiso" del Consistorio de "no amparar grupos musicales que promuevan ningún tipo de odio".

El Ayuntamiento de Madrid anunció este jueves la cancelación del concierto de Def con Dos previsto para este viernes en las fiestas del distrito de Tetuán porque considera que "no es digno de una institución" promover la actuación de un grupo cuyo cantante ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo.

Preguntado sobre este asunto tras visitar el puesto de asistencia sanitaria instalado en la plaza de Cibeles con motivo del Orgullo, Almeida ha asegurado que respetan la libertad de expresión y Def con Dos podrá tocar "donde quiera" en Madrid pero "no con dinero público ni con soporte institucional".

El alcalde de Madrid considera que la izquierda "no se hubiera levantado en armas" si, en lugar de una apología al odio, hubiera prohibido un concierto de grupos que "atacan al colectivo LGTBI, los discapacitados o a las mujeres".

Sobre la posibilidad de que Def con Dos interponga acciones legales contra el Ayuntamiento, Almeida ha asegurado que le es "indiferente", aunque no sabe si ya se había hecho efectiva o no la contratación, y ha señalado que "lo mejor" es que "no se mofe de las víctimas del terrorismo" en las fiestas de Tetuán.

El cantante del grupo Def con Dos, César Augusto Montaña, conocido artísticamente como César Strawberry, fue condenado en 2017 por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas cometido en varios tuits que se remontan a 2013 y 2014.