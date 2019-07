Un camionero condenado por llevar la imagen de una mujer desnuda en su flota: "No se a quién no le puede gustar"

Se trata de una empresa de transportes que se dedica al traslado de carne, pero en sus camiones lo que aparece es la imagen, a tamaño real, de una mujer desnuda. La empresa Benavent ha serigrafiado la imagen en toda su flota de camiones. Es por esto que el juzgado de instrucción 4 de Ciudad Real les ha ordenado retirar la publicidad "humillante y vejatoria", que cosifica a la mujer, además de prohibirles que vuelvan a exhibirla.

Una sentencia que el dueño de la empresa no comprende. Rafael Benavent colocó la imagen desnuda en su primer camión hace 17 años. Defiende que no es un reclamo publicitario sino una forma de decorar sus camiones exaltando la belleza. "No entiendo a quién no le puede gustar", dice. Por ahora va a recurrir la sentencia y no va a retirar la imagen.

El juez insiste en su fallo en que la imagen es más propia de páginas de contactos sexuales o clubs de carreteras "rancios". La Asociación de Usuarios de la Comunicación que presentó la demanda añade que transportar carne nada tiene que ver con la imagen del cuerpo femenino, por lo que creen que estamos ante un caso de publicidad ilícita además de sexista.