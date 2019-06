El PSOE pide a PP no ser antisistema, a Rivera que salga del laberinto y apremia a Iglesias a aceptar su oferta

El PSOE ha aumentado este lunes la presión sobre los partidos mayoritarios para que faciliten con su voto a favor o abstención la investidura de Pedro Sánchez, a la que siguen sin poner fecha, más allá de indicar que desean que sea "pronto" y de que trabajan para presentarse a ella "con apoyos".

En rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha pedido a PP que "no juegue a ser antisistema"; al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha recomendado "salir del laberinto" en el que se ha metido con su veto a Sánchez, mientras se apremia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a responder a la oferta de Sánchez para que los 'morados' ocupen cargos en la Administración, pero fuera del Consejo de Ministros.

Si a Podemos el PSOE le ofrece erigirse como su "socio programático prioritario", a PP y Ciudadanos los socialistas les plantean poner en marcha la legislatura, lo que les permitiría desarrollar el rol de oposición que desean protagonizar, al tiempo que se abren a explorar con ellos consensos en materia de pensiones o a la hora de confeccionar los Presupuestos Generales del Estado.

"La oferta es la disposición a llegar a grandes acuerdos. Le hemos pedido que nos planteen alguna propuesta", ha admitido Ábalos cuando le han preguntado por la entrevista que han mantenido este lunes en Moncloa Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado.

Sin embargo, fuentes de la dirección socialista reconocen que no esperan que Casado les haga propuesta alguna a cambio de una posible abstención, que siguen rechazando con firmeza los 'populares'.

Ábalos ha subrayado a PP y Ciudadanos que, para que puedan hacer la labor de oposición que quieren desplegar esta legislatura, es preciso que se forme el Gobierno antes.

Responsabilidad conjunta

Pero la responsabilidad de formar gobierno en un escenario tan fragmentado políticamente "no sólo concierne al PSOE", sino al "conjunto de las fuerzas políticas", en opinión de Ábalos, que tan sólo se ha dirigido a PP, Ciudadanos y Podemos "como partidos con vocación de gobierno" para pedirles que hagan posible que la investidura prospere.

En primer lugar, Ábalos ha citado al PP. "Debe abstenerse, no es ni puede jugar a ser un partido antisistema", ha advertido. A Ciudadanos, en cambio, le ha reclamado su abstención o incluso su voto a favor, al tiempo que ha demandado a Rivera que "salga de su laberinto" porque su "veto al PSOE es incomprensible".

"Le pedimos que escuche a su partido. Se lo han dicho fundadores de su partido, algunos de sus grandes fichajes y sus correligionarios liberales en el extranjero. Cuántos Valls, Roldán y Nart y cuántos desmentidos de Macron hacen falta para que recapacite", ha planteado.

C's, en el 'cuanto peor, mejor'

Ábalos ha censurado que Ciudadanos esté instalado, a su juicio, en la teoría del "cuanto peor, mejor" y le ha reprochado que urja al PSOE a formar gobierno pactando con quienes Ciudadanos no quiere que pacte el Gobierno de España, con los independentistas. "Es una locura", ha señalado Ábalos, que ha acusado a Ciudadanos de dilapidar a sus líderes regionales tutelando desde la dirección nacional sus pactos tras los comicios del 26 de mayo para no defraudar al elector del PP.

Al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Ábalos le ha recordado que "la mano está tendida" para tejer una alianza que comprende un pacto programático y la entrada de Podemos en puestos de responsabilidad en la Administración, pero fuera del Consejo de Ministros.

"Hablemos de políticas y no de nombres", ha instado Ábalos a Iglesias, al tiempo que ha admitido que hasta la fecha no han entrado en una negociación seria de compromisos de gobierno más allá de considerar que ese aspecto no supondría ningún problema dado que ya hay un trabajo previo de colaboración ensayado en este año de gobierno de Sánchez.