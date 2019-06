Sánchez elude precisar qué negocia con ERC, reclama un gobierno cuanto antes y pregunta a PP y Cs si quieren elecciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado precisar este jueves qué está negociando con ERC para asegurar su investidura, ha pedido la formación de un nuevo Ejecutivo "cuanto antes" y ha preguntado a PP y Ciudadanos si con su rechazo a apoyarle están proponiendo una situación de "bloqueo" o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

"Lo importante es que haya un Gobierno cuanto antes en España, los españoles votaron para que haya un Gobierno en España", ha contestado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas al ser preguntado por qué está negociando con la formación republicana de Cataluña.

Sánchez ha eludido responder a esta cuestión señalando que "la única alternativa" tras las elecciones es un Ejecutivo del PSOE y ha preguntado a Partido Popular y a Ciudadanos si están proponiendo un "bloqueo" o "nuevas elecciones" con su rechazo a apoyar su investidura.

"Aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del gobierno, ¿qué es lo que ofrecen? Porque no hay alternativa. La alternativa es facilitar un gobierno que dote de estabilidad, de una agenda de futuro, de progreso, de avance, con justicia social al conjunto de la sociedad española", ha afirmado.

Atribuye al PP y a Cs la responsabilidad de facilitar la investidura

En esta línea, ha asegurado que es "importante" trasladar a PP y Ciudadanos su "responsabilidad" de "facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España".

"La nuestra es la de ofrecer un programa de Gobierno, un gobierno progresista, europeísta, moderado y con capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución", ha explicado.

El presidente del Gobierno, sin embargo, ha recordado que la formación 'naranja' "ha roto ese cordón sanitario" que en Europa se impone a los partidos de ultraderecha pactando con Vox, mientras que el PP también cierra con el partido de Santiago Abascal "acuerdos que no se dan a conocer a la ciudadanía", algo que ha tildado de "gravísimo".

"Gravísimo" que haya acuerdos secretos con Vox

"Que no sepamos qué es lo que ha acordado el PP y la ultra derecha, y que haya un acuerdo secreto que no conozca la opinión pública me hace temer lo peor", ha enfatizado Sánchez.

Por otro lado, preguntado por si descarta totalmente la entrada de ministros de Unidas Podemos en el futuro Gobierno, se ha limitado a afirmar que la formación liderada por Pablo Iglesias es el "socio prioritario" del PSOE y espera "contar con su apoyo".

"Sin duda, a Unidos Podemos lo hemos calificado como socio prioritario, socio preferente, le hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el gobierno de cooperación y esperamos que lógicamente poder contar con su apoyo", ha apuntado.