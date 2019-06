Badiola alerta de la amenaza de la peste porcina y de fiebre aftosa en España

El presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Juan José Badiola, ha alertado este miércoles sobre la peste porcina y la fiebre aftosa, las dos "grandes amenazas" de la sanidad animal en España, enfermedades que de declararse supondrían una "gran catástrofe" para el país.

Lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en la capital salmantina antes de participar, junto a la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana, en el Foro de La Gaceta de Salamanca 'Bienestar animal: ética y economía de la nueva producción ganadera'.

En su condición de catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza y como consecuencia del "mundo global en el que estamos", se ha referido a las "dos grandes amenazas" que tiene España en materia de sanidad animal y que son la peste porcina africana, con gran incidencia en el sudeste asiático y la fiebre aftosa, en el Magreb.

Ha recordado que la primera de ellas está en la fauna silvestre y aunque "parece que está siendo controlada", para España sería una "gran catástrofe económica porque somos el primer productor de Europa en ganado porcino y porque estamos vendiendo a todo el mundo, sobre todo a Asia".

No obstante, ha confiado en que la peste porcina africana "no venga porque" no hay vacuna y "si tienes la enfermedad se te cierran las fronteras y no puedes exportar".

Para Badiola, la amenaza de la fiebre aftosa "no es tan grave" y ha confiado en que "no llegue porque cuando lo hace también se cierran todas las fronteras"

Respecto al bienestar animal, lo ha considerado como "una demanda social y una obligación legal" por lo que la Comisión Europea ha legislado "mucho" en esta materia.

Se ha mostrado partidario de aceptar los cambios y "convertirlos en oportunidades" consciente de la reacción "un poco recelosa" en un primer momento.

En este sentido, ha señalado que tanto los productores como los industriales y las cadenas de distribución se han dado cuenta de que el bienestar animal es "un fenómeno social que es mejor ir a favor que en contra porque los consumidores están por esta cuestión".

Respecto a la implantación en España, ha estimado que se ha ido implantado "gradualmente" dando "buenos resultados", aunque "todavía falta algún conocimiento científico básico".

Ha insistido en que el bienestar animal es "una cuestión de lógica y de sentido común; se trata de ir a favor del comportamiento normal de los animales" y se ha referido a que muchos sectores se lo han tomado como "una ventaja competitiva", teniendo en cuenta que España cada vez exporta más y que muchos países introducen esa exigencia.

Por su parte, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha referido a la complejidad del bienestar animal, en cuanto que confluyen "intereses y opiniones no sólo desde el punto de vista económico, sino también ético, político, social e incluso religioso".

Se ha mostrado convencida de que el sector ganadero "tiene interiorizada la necesidad de convivir con el bienestar animal", una exigencia que, en su opinión, hay que asumirla "no como un coste, sino como una inversión porque lo que está en juego es el futuro de la ganadería y el consumo de productos de origen animal".

Se es "plenamente consciente de esta realidad", ha reflexionado, a la vez que ha abogado por "comunicar que la legislación europea en materia de bienestar animal es la más exigente del mundo y eso es bueno que los ciudadanos y los consumidores lo conozcan".

Ha señalado que a pesar de que los españoles tienen la fama de ser menos respetuosos con el bienestar animal, la realidad es que España ha sido uno de los primeros países en aplicar las normativas obligatorias.

"Siempre tenemos que buscar nuevos retos y nunca pensar que lo estamos haciendo fenomenal, pero tampoco hay que demonizar, ni pensar que porque somos españoles somos crueles", ha concluido Orellana.