El PP vuelve a sentarse con Vox pero no aclara si negocia concejalías en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido este martes una primera reunión con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para sentar "las bases" de una negociación sobre el acuerdo que firmaron el pasado viernes para su investidura, pero no ha aclarado si negocia concejalías.

El encuentro, mantenido en el Palacio de Cibeles, ha durado alrededor de tres horas y media y han acudido además de Martínez-Almeida y Ortega Smith, el secretario de Organización del PP, Javier Maroto y el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El acuerdo entre PP y Vox para el Ayuntamiento de Madrid -donde hacía falta sumar los votos de estos dos partidos y Ciudadanos para elegir alcalde- contempla un plazo de 20 días para integrar a miembros del partido de Santiago Abascal en "concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales".

Sin embargo, el lunes Vox canceló las negociaciones con el PP para hablar de la Comunidad de Madrid hasta aclarar su papel en el Ayuntamiento, después de que se publicara la lista de gobierno municipal solo con representantes del PP y de Ciudadanos (que tienen firmado un pacto de gobierno municipal).

Al término de la reunión el alcalde de Madrid ha defendido que el PP cumple su compromiso de negociar con Vox y no ha querido detallar el contenido de la conversación ni el resultado definitivo porque considera "absolutamente aventurado hacerlo en este momento".

El primer edil de la capital no ha querido revelar si se negocian concejalías de distrito, de gobierno u otros puestos en el Ejecutivo en coalición con Ciudadanos.

"Las negociaciones son negociaciones -ha dicho- y deben mantenerse en un cierto margen de discreción", aunque ha defendido que "por supuesto se hará público el acuerdo al que se llegue en su momento".

Almeida ha explicado que han "establecido las bases de esa negociación de acuerdo al documento que se firmó en el momento entre el PP y Vox", que se producirá en un "marco sensato" y con "peticiones razonables" por ambas partes.

Horas antes, Martínez-Almeida había rechazado que Vox establezca "vetos preventivos" en la Comunidad de Madrid ante "posibles incumplimientos" en el acuerdo del Consistorio, donde ha pedido sentarse a negociar y ha defendido que no se ha incumplido el trato.

Precisamente, la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado en declaraciones a Telemadrid que "tenemos mucho tiempo para sentarnos a negociar, si hay socios fiables; tenemos todo el verano, hasta el 11 de septiembre; tenemos tiempo infinito".

"Nuestros votantes, al final, lo que piden es que se les respete, y la política del señor (Ignacio) Aguado de tener que verse conmigo a escondidas, porque no puede publicar que nos reunimos, o la política de la señora (Isabel) Díaz Ayuso, que pretende que firmemos un programa para luego firmar exactamente el contrario con Ciudadanos no tiene ningún sentido", ha recalcado Monasterio. Si el día 11 de septiembre no hay Gobierno en la Comunidad de Madrid, que también precisa de los votos de los tres partidos (PP, Vox y Ciudadanos), se deberán repetir las elecciones autonómicas.

Por su parte, la candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no peligra su investidura y ha resaltado que su partido tiene la misma posición del primer día: "mano tendida" para sentarse los tres -PP, Cs y Vox- a negociar.

Además, ha sostenido que su electorado "no entendería en ningún caso" que fueran "de nuevo a elecciones", ya que los votantes de los tres partidos quieren que busquen acuerdos y, preguntada sobre si estaría dispuesta a gobernar en coalición no solo con Ciudadanos, sino también con Vox ha dicho que tiene que sentarse con ellos primero.

Desde la formación naranja, el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido a Vox que abandone sus "órdagos" y tenga "altura de miras" para permitir un Gobierno de coalición entre el PP y el partido naranja, porque, de lo contrario, habrá "unas nuevas elecciones", lo cual no desea "ningún madrileño".

Aguado ha expresado su preocupación por las "formaciones políticas que están permanentemente en una pataleta constante, lanzando órdagos y amenazas y bravuconadas", en alusión a Vox.