Una mujer de 80 años simula un robo con violencia para recuperar 300 euros que había perdido en el supermercado

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido en Gandia (Valencia) una denuncia presentada por una mujer de 80 años, que manifestó haber sufrido un robo con violencia en el rellano de su edificio en el que le habían sustraído 300 euros. Los agentes han averiguado que la mujer, presuntamente, había perdido el dinero en un supermercado y su intención era dar cuenta a su seguro para tratar de recuperarlo.

Las investigaciones se iniciaron cuando una mujer de 80 años fue atendida por una patrulla policial en el edificio en el que vive tras denunciar un robo. La víctima contó que, al salir del ascensor, un hombre le abordó, le empujó y le sustrajo 300 euros, han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

La mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios aunque no presentaba lesiones físicas. Al día siguiente, presentó denuncia en la comisaria de la localidad. Los policías iniciaron comprobaciones y averiguaron que, al parecer, la mujer no había sufrido tal robo y que había perdido los 300 euros en un supermercado. La anciana presuntamente trató de simular el robo con una llamada al teléfono de Emergencias. De hecho, preguntó 'in situ' a los policías que acudieron al lugar si ese hecho lo cubría el seguro del hogar.

La anciana no había dado cuenta a su seguro y reconoció posteriormente no haber sufrido el robo, sino que había perdido sin saber cómo los 300 euros y pretendía recuperarlos a través de su seguro de hogar.