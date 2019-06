Toni Cantó utiliza a Miguel Hernández para atacar a Ximo Puig y se lleva un rapapolvo en Twitter

"Miguel Hernández no hubiera podido publicar ahora porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por hacerlo en castellano", con esta frase ha querido el portavoz de Ciudadanos en Las Cortes Valencianas, Toni Cantó, atacar la política lingüistica de Ximo Puig en el debate de investidura del socialista.

"La cultura no tiene que ver con la identidad, sino con la universalidad. Ha hablado de Miguel Hernández. Ustedes son los de la lengua única. Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva Cultura el señor Vicent Marzà, porque no habría tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano. No habría podido estudiar en español", ha subrayado ante el Parlamento el diputado de la formación naranja.

Aplausos para Ximo Puig en las Cortes valencianas Efe

La respuesta de Puig no se ha hecho esperar: “A Miguel Hernández quienes no le dejaron publicar es alguno de sus socios”, en alusión al partido de ultraderecha Vox.

A los pocos minutos, 77 años después de la muerte del poeta, tanto su nombre como el de Toni Cantó eran ya 'trending topic' en Twitter.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha calificado de "nueva tontada" la acusación de Cantó, al que ha desmentido aportando datos del las publicaciones en castellano y valenciano en la Comunidad, citando fuentes del INE del año 2017: 65’3% frente a18’5%.

Nueva tontada de Toni Cantó. Cada día más patético:”Miguel Hernández no habría podido publicar hoy en Valencia por escribir en español. “

Libros publicados en 2017 (fuente Instituto Nacional Estadística):

Castellano 65’3%

Valenciano 18’5%

Miente más que respira. pic.twitter.com/TyVZvgqNGo — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 13 de junio de 2019

Después, muchos usuarios de la red social han recordado que Miguel Hernández murió el 28 de marzo de 1942 encarcelado por el franquismo por su militancia comunista, acusado de rebelión. Y han vinculado este hecho a los acuerdos de Ciudadanos con los ultraderechistas de Vox tras las últimas elecciones.

Toni cantó y La política de @CiudadanosCs : crear conflicto donde no lo hay . PAGAFANTAS !!! El poder a cualquier precio pic.twitter.com/OxCdHUZ13Z — Catacras (@Josechimpun) 13 de junio de 2019

Con tus socios de gobierno, Toni Cantó , Miguel Hernández no podría haber escrito ni el valenciano ni en castellano.

Menos mal que hubo hombres valientes como él, y pudo escribir la historia de los días más oscuros del país, a los que tu partido nos ha devuelto. — Verónica Blanco (@Vero_Blanco) 13 de junio de 2019

Toni Cantó: "Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana por escribir en español"

Sole: pic.twitter.com/c9IDZcVicY — burrapaca (@burrapaca) 13 de junio de 2019